Dois jovens de 19 e 23 anos morrem afogados em cachoeira mineira após pularem de pedra; amigo conseguiu se salvar

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Dois jovens, com idades de 19 e 23 anos, morreram afogados na Cachoeira de Sucupira durante a tarde desta quarta-feira (21). A ocorrência de afogamento foi registrada no município de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, em um momento em que as vítimas estavam nadando no local.

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De acordo com as informações oficiais prestadas pelo Corpo de Bombeiros, as vítimas estavam acompanhadas por um terceiro jovem durante o passeio. Os três rapazes pularam de uma pedra que fica no curso d'água.

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Após pularem da pedra, o terceiro jovem conseguiu nadar e sair da água antes da chegada do Corpo de Bombeiros. No momento em que os militares chegaram ao local, essa vítima sobrevivente já estava abrigada na margem.

Atuação do Corpo de Bombeiros nas buscas

Ao contrário do amigo que se salvou, os outros dois jovens não retornaram à superfície depois de pularem da pedra. Com o desaparecimento das vítimas submersas, os militares entraram na água para iniciar os procedimentos de busca.

Em aproximadamente 10 minutos de trabalho dentro da água, os bombeiros conseguiram localizar as duas vítimas. Os dois jovens foram encontrados inconscientes pelos militares e estavam submersos a cerca de quatro metros de profundidade no curso d'água.

Manobras de reanimação e confirmação das mortes

Logo após a realização do resgate pelos bombeiros, especialistas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) assumiram a ocorrência. A equipe de atendimento médico começou imediatamente as manobras emergenciais nos dois rapazes retirados da água.

Os especialistas do Samu realizaram técnicas de reanimação cardiorrespiratória para prestar socorro às vítimas. Apesar da atuação da equipe de atendimento móvel, os dois jovens não apresentaram respostas aos procedimentos médicos aplicados.

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Sem obter nenhuma reação às manobras de reanimação cardiorrespiratória, os profissionais da equipe do Samu constataram os óbitos das duas vítimas no próprio local dos fatos.