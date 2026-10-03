Estilo de Vida
Espelhos, mistérios e superstições: conheça as lendas que atravessam séculos
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Espelhos como portais Uma das lendas mais antigas diz que o espelho é um portal para outro mundo, capaz de permitir a passagem de espíritos. Por isso, em muitas culturas, espelhos eram cobertos após a morte de alguém, para evitar que a alma ficasse “presa” no reflexo. Foto: Imagem gerada por i.a
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O espelho rouba a alma Segundo crenças antigas, o reflexo conteria parte da essência da pessoa. Fotografias e espelhos eram vistos como objetos perigosos, capazes de capturar a alma ou enfraquecer quem se olha por muito tempo. Foto: Imagem gerada por i.a
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Sete anos de azar A famosa lenda do espelho quebrado vem da Roma Antiga. Acreditava-se que o corpo se renovava a cada sete anos — quebrar o espelho significaria danificar a alma durante todo esse ciclo. Foto: Imagem gerada por i.a
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Espelhos à noite Olhar-se no espelho no escuro, especialmente à meia-noite, seria um convite para ver algo além do próprio reflexo. Essa crença alimentou jogos, rituais e histórias de terror populares até hoje. Foto: Imagem gerada por i.a
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Espelhos e entidades Em rituais místicos, espelhos eram usados para adivinhação ou comunicação espiritual. Alguns acreditam que entidades podem usar o reflexo para se manifestar, tornando o objeto algo a ser respeitado — ou temido. Foto: Imagem gerada por i.a
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Espelhos como proteção Nem todas as lendas são negativas: em várias culturas, espelhos servem para afastar o mau-olhado, devolvendo a energia negativa a quem a envia. Foto: Imagem gerada por i.a
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Reflexo que não acompanha Histórias populares falam de espelhos em que o reflexo se move diferente da pessoa — símbolo de que algo está errado, seja na mente ou no mundo espiritual. Foto: Imagem gerada por i.a
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