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CHEGOU AO FIM?

Arthur Aguiar e Jheny Santucci se separaram?

Grávida do segundo filho do ator, Jheny confirmou término em post que foi deletado; união que durou apenas três meses pegou fãs de surpresa

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
06/10/2026 09:33 - atualizado em 06/10/2026 09:33

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Arthur Aguiar e Jheny Santucci se separaram?
Arthur Aguiar e Jheny Santucci anunciaram gravidez do segundo filho em agosto crédito: Reprodução / Instagram

A influenciadora Jheny Santucci anunciou o fim de seu casamento com o ator Arthur Aguiar na noite dessa segunda-feira (5/10). A publicação, no entanto, foi apagada minutos depois.

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Mesmo tendo ficado pouco tempo disponível, o post foi o suficiente para levar o nome do vencedor do BBB 22 à lista dos assuntos mais pesquisados do Google Brasil. Segundo o Google Trends, houve um aumento de mais de 400% nas buscas nas últimas três horas.

"Eu e Arthur não estamos mais juntos. Cada um seguirá sua vida e não quero falar disso mais. Obrigada por quem torcia por nossa família!", escreveu Jheny no post.

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Ela deletou o post dos stories do Instagram sem uma nova manifestação.

O possível término acontece apenas três meses após o casal oficializar a união no civil. O casamento ocorreu em 18 de julho deste ano, em uma cerimônia intimista em São Paulo. Na ocasião, Jheny usou um vestido clássico e Arthur vestiu um terno grafite.

Jheny está grávida do segundo filho com o cantor e ex-BBB. O casal já tem Gabriel, de 2 anos, e anunciou a nova gestação em agosto, menos de um mês após o casamento. "Deus fez questão de deixar claro que quem escreve a nossa história é Ele. Cabia ainda mais amor", declararam na época.

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O relacionamento entre os dois começou em 2023, pouco após o término conturbado do casamento de Arthur com a influenciadora Maíra Cardi, que durou de 2017 a 2022. A antiga relação foi marcada por polêmicas e acusações de traição, que vieram à tona durante a vitória do ator no BBB 22.

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Arthur Aguiar também é pai de Sophia, de 7 anos, fruto de seu relacionamento com Maíra. O ator e cantor ainda não se manifestou publicamente sobre a possível separação e não fez publicações sobre o fim da união em suas redes sociais.

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