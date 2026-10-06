Arthur Aguiar e Jheny Santucci se separaram?

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A influenciadora Jheny Santucci anunciou o fim de seu casamento com o ator Arthur Aguiar na noite dessa segunda-feira (5/10). A publicação, no entanto, foi apagada minutos depois.

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Mesmo tendo ficado pouco tempo disponível, o post foi o suficiente para levar o nome do vencedor do BBB 22 à lista dos assuntos mais pesquisados do Google Brasil. Segundo o Google Trends, houve um aumento de mais de 400% nas buscas nas últimas três horas.

"Eu e Arthur não estamos mais juntos. Cada um seguirá sua vida e não quero falar disso mais. Obrigada por quem torcia por nossa família!", escreveu Jheny no post.

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Ela deletou o post dos stories do Instagram sem uma nova manifestação.

O possível término acontece apenas três meses após o casal oficializar a união no civil. O casamento ocorreu em 18 de julho deste ano, em uma cerimônia intimista em São Paulo. Na ocasião, Jheny usou um vestido clássico e Arthur vestiu um terno grafite.

Jheny está grávida do segundo filho com o cantor e ex-BBB. O casal já tem Gabriel, de 2 anos, e anunciou a nova gestação em agosto, menos de um mês após o casamento. "Deus fez questão de deixar claro que quem escreve a nossa história é Ele. Cabia ainda mais amor", declararam na época.

O relacionamento entre os dois começou em 2023, pouco após o término conturbado do casamento de Arthur com a influenciadora Maíra Cardi, que durou de 2017 a 2022. A antiga relação foi marcada por polêmicas e acusações de traição, que vieram à tona durante a vitória do ator no BBB 22.

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Arthur Aguiar também é pai de Sophia, de 7 anos, fruto de seu relacionamento com Maíra. O ator e cantor ainda não se manifestou publicamente sobre a possível separação e não fez publicações sobre o fim da união em suas redes sociais.