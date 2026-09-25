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JUSTIÇA

Justiça determina despejo de Arthur Aguiar e dívida astronômica vem à tona

Arthur Aguiar é alvo de uma ação de despejo na Justiça de São Paulo. O processo, que tramita desde 4 de setembro de 2026, envolve o aluguel de um apartamento que o ator ocupa desde 2025, com contrato válido até novembro de 2027. De acordo com a colunista Fábia Oliveira, que teve acesso aos documentos […]

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LC
Lucas Cardoso
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Lucas Cardoso
Repórter
25/09/2026 09:21

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Justiça determina despejo de Arthur Aguiar e dívida astronômica vem à tona
A locadora afirma no processo que Arthur Aguiar não cumpre suas obrigações desde maio deste ano crédito: Tupi

Arthur Aguiar é alvo de uma ação de despejo na Justiça de São Paulo. O processo, que tramita desde 4 de setembro de 2026, envolve o aluguel de um apartamento que o ator ocupa desde 2025, com contrato válido até novembro de 2027.

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De acordo com a colunista Fábia Oliveira, que teve acesso aos documentos judiciais, o valor mensal do contrato é de aproximadamente R$ 60 mil, incluindo aluguel e outros encargos.



A locadora afirma no processo que Arthur Aguiar não cumpre suas obrigações desde maio deste ano. A dívida acumulada em três meses de pagamentos atrasados chegou a R$ 166.028,30. A proprietária alega que tentou contato por mensagens e e-mail, sem sucesso.


A autora da ação informou que chegou a celebrar um acordo com o ator, concedendo um "expressivo desconto" sobre o valor devido. No entanto, o campeão do "BBB 22" não teria pago nem mesmo o valor de entrada fixado no acerto.


Liminar de despejo


O juiz Diego Ferreira Mendes, da 4ª Vara Cível de Pinheiros, deferiu o pedido de liminar em 4 de setembro. Com a decisão, Arthur Aguiar terá 15 dias para deixar o imóvel voluntariamente. Caso não saia, a ordem poderá ser cumprida de forma forçada.



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O ator pode evitar o despejo se pagar a dívida integralmente dentro do mesmo prazo. A liminar, porém, ainda não está em vigor.


Para que a ordem produza efeitos, a locadora precisa primeiro recolher taxas judiciais e realizar o depósito de uma caução. Arthur Aguiar só será intimado da decisão após o cumprimento dessas exigências pela proprietária.





Os detalhes do processo contra Arthur Aguiar


Entenda os valores e as determinações judiciais sobre o imóvel em Pinheiros.



Dívida total acumulada


O débito soma R$ 166.028,30, referentes a três meses de aluguéis e encargos atrasados desde maio.





Valor do contrato mensal


O custo aproximado do aluguel é de R$ 60 mil mensais, englobando a locação e taxas adicionais.



Liminar de desocupação


A Justiça concedeu 15 dias para saída voluntária após a intimação oficial do campeão do BBB 22.

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Acordo não cumprido


A proprietária ofereceu descontos e parcelamento, mas o ator não quitou o valor de entrada pactuado.





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