Justiça determina despejo de Arthur Aguiar e dívida astronômica vem à tona

Arthur Aguiar é alvo de uma ação de despejo na Justiça de São Paulo. O processo, que tramita desde 4 de setembro de 2026, envolve o aluguel de um apartamento que o ator ocupa desde 2025, com contrato válido até novembro de 2027.

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De acordo com a colunista Fábia Oliveira, que teve acesso aos documentos judiciais, o valor mensal do contrato é de aproximadamente R$ 60 mil, incluindo aluguel e outros encargos.

A locadora afirma no processo que Arthur Aguiar não cumpre suas obrigações desde maio deste ano. A dívida acumulada em três meses de pagamentos atrasados chegou a R$ 166.028,30. A proprietária alega que tentou contato por mensagens e e-mail, sem sucesso.

A autora da ação informou que chegou a celebrar um acordo com o ator, concedendo um "expressivo desconto" sobre o valor devido. No entanto, o campeão do "BBB 22" não teria pago nem mesmo o valor de entrada fixado no acerto.

Liminar de despejo

O juiz Diego Ferreira Mendes, da 4ª Vara Cível de Pinheiros, deferiu o pedido de liminar em 4 de setembro. Com a decisão, Arthur Aguiar terá 15 dias para deixar o imóvel voluntariamente. Caso não saia, a ordem poderá ser cumprida de forma forçada.

O ator pode evitar o despejo se pagar a dívida integralmente dentro do mesmo prazo. A liminar, porém, ainda não está em vigor.

Para que a ordem produza efeitos, a locadora precisa primeiro recolher taxas judiciais e realizar o depósito de uma caução. Arthur Aguiar só será intimado da decisão após o cumprimento dessas exigências pela proprietária.



Os detalhes do processo contra Arthur Aguiar

Entenda os valores e as determinações judiciais sobre o imóvel em Pinheiros.



Dívida total acumulada

O débito soma R$ 166.028,30, referentes a três meses de aluguéis e encargos atrasados desde maio.



