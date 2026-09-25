Vanessa Giácomo anuncia fim do casamento e revela prioridade máxima

A atriz Vanessa Giácomo anunciou o fim de seu casamento de 12 anos com o empresário Giuseppe Dioguardi. Juntos, eles têm uma filha, Maria, de 11 anos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Em uma publicação nas redes sociais, Vanessa destacou o respeito construído durante a união e afirmou que a filha é a prioridade máxima do ex-casal. Ela explicou que a decisão de seguirem caminhos diferentes foi harmoniosa e descreveu a menina como "o nosso maior presente".

A atriz também mencionou que o processo ocorre com calma e maturidade, assegurando que o cuidado com a família permanece. Diante da nova fase, ela pediu compreensão ao público: "Este é um momento íntimo e esperamos poder atravessá-lo com a mesma discrição com que sempre conduzimos a nossa vida pessoal".

O relacionamento de Vanessa e Giuseppe começou na adolescência. Após um término e anos separados, eles retomaram o contato e oficializaram a união em 2014.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Profissionalmente, a atriz encerrou um contrato de duas décadas com a TV Globo. Ela faz parte do elenco do projeto "Delegacia de Homicídios" e publicou a mensagem "celebrar você" em referência à sua personagem, Ivonete.