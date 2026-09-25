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Vanessa Giácomo anuncia fim do casamento e revela prioridade máxima

Após 12 anos de união, a atriz e o empresário seguem caminhos diferentes; a filha do casal, Maria, é o foco principal da nova fase familiar

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JJ
Joubert Júnior
JJ
Joubert Júnior
Repórter
25/09/2026 15:29

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Vanessa Giácomo anuncia fim do casamento e revela prioridade máxima
A atriz também mencionou que o processo ocorre com calma e maturidade crédito: Tupi

A atriz Vanessa Giácomo anunciou o fim de seu casamento de 12 anos com o empresário Giuseppe Dioguardi. Juntos, eles têm uma filha, Maria, de 11 anos.

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Em uma publicação nas redes sociais, Vanessa destacou o respeito construído durante a união e afirmou que a filha é a prioridade máxima do ex-casal. Ela explicou que a decisão de seguirem caminhos diferentes foi harmoniosa e descreveu a menina como "o nosso maior presente".



A atriz também mencionou que o processo ocorre com calma e maturidade, assegurando que o cuidado com a família permanece. Diante da nova fase, ela pediu compreensão ao público: "Este é um momento íntimo e esperamos poder atravessá-lo com a mesma discrição com que sempre conduzimos a nossa vida pessoal".


O relacionamento de Vanessa e Giuseppe começou na adolescência. Após um término e anos separados, eles retomaram o contato e oficializaram a união em 2014.



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Profissionalmente, a atriz encerrou um contrato de duas décadas com a TV Globo. Ela faz parte do elenco do projeto "Delegacia de Homicídios" e publicou a mensagem "celebrar você" em referência à sua personagem, Ivonete.


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