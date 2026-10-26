EarthDaily Fecha Contrato de US$ 3 milhões com a NASA para Integrar a Observação Comercial da Terra com o Programa Landsat

MAPLE GROVE, Minnesota, Oct. 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A EarthDaily anunciou hoje que fechou um contrato de US$ 3 milhões com a NASA, para fornecimento de dados da EarthDaily Constellation e suporte técnico à NASA e ao Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), com o objetivo de avaliar novas abordagens para a incorporação de capacidades comerciais aos programas federais de imageamento terrestre.

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O contrato apoia a iniciativa de transição comercial do programa Sustainable Land Imaging (SLI), um esforço conjunto da NASA e do USGS que analisa como os dados comerciais de observação da Terra podem complementar os sistemas governamentais e, ao mesmo tempo, atender às necessidades de qualidade científica e de continuidade do registro de dados do programa Landsat.

O contrato estabelece que a NASA e o USGS irão avaliar os dados da EarthDaily Constellation em relação aos padrões e requisitos do Landsat, com a qualidade dos dados, calibração, estabilidade, desempenho radiométrico e geométrico, harmonização e adequação à finalidade. O trabalho também irá analisar como as observações comerciais podem apoiar o desenvolvimento de produtos de observação da Terra prontos para IA, projetados para fluxos de trabalho modernos de processamento de dados e aprendizado de máquina.

"O Landsat criou um registro científico extraordinário de como nosso planeta está mudando, com base em décadas de medições consistentes e confiáveis", disse Don Osborne, CEO da EarthDaily. “A EarthDaily foi criada com base na mesma ideia fundamental: para entender as mudanças, primeiro são necessárias medições confiáveis que possam ser comparadas ao longo do tempo. Com a observação da Terra sendo cada vez mais um insumo para a IA, essa consistência passa a ser ainda mais importante. Este trabalho nos dá a oportunidade de colaborar com a NASA e o USGS para demonstrar como as observações científicas comerciais preparadas para IA podem complementar os registros do Landsat e ajudar a levar as medições confiáveis para o futuro."

A EarthDaily Constellation foi desenvolvida especificamente para medir as mudanças de forma consistente ao longo do tempo. Oito dos seus 10 satélites já estão em órbita, cobrindo 100% da massa terrestre a cada dois dias. Em plena operação, a constelação irá captar imagens diárias de cerca de 92% da massa terrestre, exceto a Antártida. Uma órbita heliossíncrona viabiliza a consistente obtenção de imagens no período da manhã, com horários de passagem pela linha do Equador por volta das 10h30 (horário local), e uma faixa de varredura de 240 km possibilita uma cobertura sistemática de grandes áreas. Seus sistemas de imageamento coordenados coletam dados em 22 bandas espectrais que abrangem os comprimentos de onda do visível, infravermelho próximo, infravermelho de ondas curtas e térmico, utilizando tecnologias de sensores adequadas para cada parte do espectro. A resolução espacial nativa é de 5 m no visível e no infravermelho próximo, 95 m no infravermelho de onda curta e 120 m no infravermelho térmico, sem aplicação de nitidez para criar detalhes aparentes. Bandas dedicadas ao vapor d'água e às nuvens cirrus auxiliam a correção atmosférica e a identificação de nuvens. Juntas, essas opções de design produzem observações de nível científico e prontas para análise que podem ser comparadas diretamente de uma coleta à outra.

A avaliação irá analisar como esses recursos podem complementar o Landsat, adicionando observações mais frequentes e ajudando os usuários que precisam de medições consistentes das mudanças entre as aquisições.

Essa base de medição também é essencial para aplicações de IA. O trabalho está alinhado com os esforços mais amplos da NASA de expandir o uso da superinteligência na pesquisa científica e na análise de conjuntos de dados complexos. As observações padronizadas e calibradas consistentes da EarthDaily oferecem aos modelos uma base estável para a detecção de mudanças significativas. Isso inclui modelos de base de observação da Terra treinados com décadas de imagens do Landsat, bem como aplicações de reanálise e previsão. As observações que podem ser harmonizadas com o acervo do Landsat podem estender esses registros para o futuro com medições mais frequentes. A EarthDaily trabalhará com a NASA e o USGS em experimentos que envolvem avaliação de dados, demonstração de fluxos de trabalho, avaliação e validação de produtos, estruturas de dados padronizadas e caracterização de incertezas. O trabalho também testará os dados da EarthDaily juntamente com o Landsat e outras missões de referência, dentro dos fluxos de trabalho de processamento de Dados Prontos para Análise do USGS e do Landsat e Sentinel-2 Harmonizados da NASA.

A avaliação irá examinar se os dados da EarthDaily podem oferecer suporte a obtenção de refletância e temperatura de superfície com um padrão equivalente ao do Landsat. O sistema também irá avaliar a compatibilidade com registros terrestres de longo prazo. Além disso, irá analisar como as observações comerciais podem aumentar a frequência de revisitas e aprimorar a resolução espacial se combinadas a sistemas governamentais.

Ao longo da avaliação, os cientistas e as equipes técnicas da EarthDaily irão trabalhar com os líderes científicos e de programas da NASA e do USGS em intercâmbios técnicos regulares sobre qualidade de dados, calibração cruzada, algoritmos, especificações de produtos, fluxos de trabalho de processamento e integração de dados. As conclusões serão analisadas em conjunto durante o trabalho e serão usadas para aprimorar os produtos e a documentação. O trabalho irá ajudar a identificar e refinar os requisitos de recursos e produtos de dados comerciais para sua harmonização com o arquivo do Landsat.

Um primeiro passo em direção a arquiteturas de missões híbridas, que combinam ativos governamentais e comerciais, irá consistir em demonstrar que os dados da EarthDaily atendem aos limites de desempenho alinhados ao Landsat e oferecem valor suficiente.

A EarthDaily está comprometida em trabalhar com a NASA e o USGS em abordagens que preservem o legado inestimável do Landsat: um registro contínuo de mais de 50 anos, disponível de forma gratuita e aberta para usuários de todo o mundo.

Sobre a EarthDaily

A EarthDaily é uma empresa global de inteligência terrestre que fornece dados e análises de padrão científico e prontos para IA, voltados ao monitoramento de grandes áreas e detecção de mudanças. O sistema integrado de observação da Terra da empresa combina uma constelação própria e dedicada, processamento avançado de dados, modelos de base de IA e análises setoriais. Essa estrutura irá transformar observações ambientais em larga escala em informações estratégicas para a tomada de decisões.

Projetada para produzir medições consistentes e de padrão científico em grande escala, a tecnologia da EarthDaily irá ajudar governos e empresas a detectar mudanças, avaliar riscos em evolução e agir com mais confiança. Seus recursos irão apoiar aplicações essenciais nos setores de agricultura, seguros, mineração, silvicultura, monitoramento ambiental, defesa e segurança nacional.

Para mais informações, visite earthdaily.com e siga a EarthDaily no LinkedIn (@EarthDaily) no X (@EarthDailyA).

Contatos

Tanya Cross

Vice-Presidente, Marketing e Comunicações Globais

EarthDaily

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Alliance Advisors IR

EarthDailyPR@allianceadvisors.com

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