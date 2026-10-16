Galã de novelas da Globo nos anos 1980 que hoje é professor, Marcello Picchi celebrou aniversário de 78 anos ao lado dos filhos

Ao longo da carreira, Marcelo integrou o elenco de diversas novelas, entre elas "Ciranda de Pedra", de 1981, "Corpo a Corpo", de 1984, "Que Rei Sou Eu?", de 1989, e "Pátria Minha", de 1994. No cinema, atuou em produções como "O Exorcismo Negro", de 1974, "Sábado Alucinante", de 1979 e "Mussum, o Filmis", de 2023. Foto: Eduardo Nunes/Record