Opensignal lança o primeiro mapa interativo de conexões D2D do mundo

A Opensignal, empresa global e independente de análise e insights sobre conectividade do consumidor, lançou hoje o Mapa de Satélite D2D da Opensignal. Trata-se da primeira representação interativa e baseada em dados reais do mundo sobre onde estão ocorrendo conexões via satélite diretamente com smartphones (tecnologia D2D — Direct-to-Device) em todo o globo. Cada ponto no mapa — que será atualizado mensalmente — representa um local onde smartphones se conectaram a um serviço D2D desde janeiro de 2026, com base em bilhões de medições reais coletadas pela Opensignal.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261011734484/pt/

Opensignal D2D Satellite Map

"A tecnologia D2D está redefinindo quem pode oferecer cobertura móvel e onde, pois o telefone no seu bolso agora consegue se conectar diretamente a um satélite. Até agora, o setor precisava tomar decisões sem saber onde o impulso e a adoção eram reais", afirmou Mike Sandy, presidente de Desempenho de Mercado da Opensignal. "O Mapa de Satélite D2D da Opensignal oferece uma visão independente de onde a tecnologia D2D está ganhando força globalmente, permitindo que decisões sobre parcerias, espectro e dispositivos sejam fundamentadas na forma como os consumidores realmente se conectam hoje. À medida que a tecnologia D2D amadurece, essa visão se tornará ainda mais importante."

Embora a banda larga via satélite seja uma oferta consolidada para internet residencial e empresarial, o D2D é uma área mais recente e em rápido crescimento. Muitos dos smartphones padrão atuais já conseguem se conectar diretamente a satélites, estendendo a cobertura móvel a locais que as redes terrestres não alcançam ou não conseguem alcançar. Em agosto de 2026, a Global mobile Suppliers Association (GSA) relatou que 23 parcerias haviam lançado serviços de conexão via satélite para celulares.

Os serviços D2D atuais limitam-se, em grande parte, a mensagens de texto, alertas de emergência e um conjunto restrito de aplicativos, condicionados por limitações de espectro, hardware de satélites e aparelhos de gerações iniciais, além de padrões tecnológicos que ainda estão em evolução. As operadoras móveis e as empresas de satélite estão a trabalhar para permitir voz e dados de maior velocidade, enquanto os reguladores ponderam como disponibilizar mais espectro para D2D. Além de onde as conexões estão acontecendo, a Opensignal espera mostrar o desempenho dessas conexões à medida que os serviços D2D amadurecem, semelhante à sua análise de experiência de rede móvel.

Você pode encontrar o mapa de satélite Opensignal D2D em https://d2d.opensignal.com.

Sobre a Opensignal

A Opensignal é uma empresa global e independente de análise e inteligência sobre conectividade do consumidor, oferecendo uma combinação incomparável de dados de rede do mundo real e inteligência competitiva de mercado. Seus insights são alimentados por mais de 50 bilhões de pontos de dados diários provenientes de mais de 100 milhões de dispositivos em todo o mundo — abrangendo redes móveis, de banda larga fixa e via satélite — além de informações sobre preços, promoções e condições competitivas, revelando como os consumidores realmente vivenciam a conectividade e os motivos pelos quais mudam de operadora. Além de relatórios públicos de benchmarking de redes e insights de mercado, a Opensignal disponibiliza essa inteligência por meio de seu portfólio de soluções premium, que inclui Opensignal Network Experience Suite, Opensignal Subscriber Analytics, Frontline Network Experience e GeoResults. Com sede em Boston, a Opensignal possui escritórios no Canadá, no Reino Unido, na Polônia e em Cingapura. Para mais informações, acesse https://opensignal.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Contato para a Imprensa:

Alexandra Trask

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