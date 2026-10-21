Assine
overlay
Início Gerais
JABOTICATUBAS

Grande BH: PC mudou comando de investigação de desaparecimento de jovem

Beatriz Vitória Aparecida Neves Mota, de 27 anos, estava desaparecida desde 9 de outubro; seu corpo foi encontrado nesta quarta-feira, em uma mata de Jaboticatubas

Publicidade
Carregando...
Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
21/10/2026 17:15 - atualizado em 21/10/2026 17:15

compartilhe

×
Beatriz Vitória está desaparecida há quase duas semanas
Beatriz Vitória está desaparecida há quase duas semanas crédito: PCMG

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) mudou o comando da investigação sobre o desaparecimento de Beatriz Vitória Aparecida Neves Mota, de 27 anos. O corpo da jovem foi encontrado em uma área de mata nesta quarta-feira (9/10), em Jaboticatubas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O ex-namorado de Beatriz e a atual namorada dele foram presos suspeitos do crime. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Segundo a informação divulgada nesta quarta-feira (21/10), a Divisão de Referência da Pessoa Desaparecida (DRPD) assumiu o caso. A PC comunicou, no domingo (11/10), que um inquérito foi instaurado.

"Informações que possam contribuir com as investigações podem ser repassadas, de forma anônima, pelo Disque-Denúncia Unificado (181) ou pelo telefone 0800-2828-197. O sigilo é garantido", disse a corporação em nota, antes da descoberta do corpo. 

Leia Mais

Anteriormente, a instituição afirmou que a apuração dos fatos estava a cargo da Delegacia de Polícia Civil de Jaboticatubas e da Delegacia Regional em Santa Luzia, além do Departamento Estadual de Operações Especiais, por meio da Delegacia Especializada Antissequestro (Deoesp/DAS).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O que aconteceu?

Beatriz foi vista pela última vez em um bar no Bairro Bom Jesus, em Jaboticatubas. Segundo familiares, ela teria ido se encontrar com pessoas que estavam em um carro. De acordo com o boletim de ocorrência, os ocupantes do veículo teriam insistido para que a mulher entrasse no veículo. Desde então, ela não mais vista.

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay