Grande BH: PC mudou comando de investigação de desaparecimento de jovem

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) mudou o comando da investigação sobre o desaparecimento de Beatriz Vitória Aparecida Neves Mota, de 27 anos. O corpo da jovem foi encontrado em uma área de mata nesta quarta-feira (9/10), em Jaboticatubas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O ex-namorado de Beatriz e a atual namorada dele foram presos suspeitos do crime.

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Segundo a informação divulgada nesta quarta-feira (21/10), a Divisão de Referência da Pessoa Desaparecida (DRPD) assumiu o caso. A PC comunicou, no domingo (11/10), que um inquérito foi instaurado.

"Informações que possam contribuir com as investigações podem ser repassadas, de forma anônima, pelo Disque-Denúncia Unificado (181) ou pelo telefone 0800-2828-197. O sigilo é garantido", disse a corporação em nota, antes da descoberta do corpo.

Anteriormente, a instituição afirmou que a apuração dos fatos estava a cargo da Delegacia de Polícia Civil de Jaboticatubas e da Delegacia Regional em Santa Luzia, além do Departamento Estadual de Operações Especiais, por meio da Delegacia Especializada Antissequestro (Deoesp/DAS).



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O que aconteceu?

Beatriz foi vista pela última vez em um bar no Bairro Bom Jesus, em Jaboticatubas. Segundo familiares, ela teria ido se encontrar com pessoas que estavam em um carro. De acordo com o boletim de ocorrência, os ocupantes do veículo teriam insistido para que a mulher entrasse no veículo. Desde então, ela não mais vista.