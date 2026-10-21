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PERIGO

Tempo seco: baixa umidade coloca 236 cidades de Minas sob alerta

Aviso segue até as 22h desta quarta (21/10), com índices entre 20% e 30%. Hidratação e cuidados com o sol ajudam a reduzir os efeitos no período

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Larissa Leone*
Larissa Leone*
Repórter
Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.
21/10/2026 13:42

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Se hidrate bastante. A umidade relativa do ar vai variar entre 30% e 20% em 236 cidades mineiras nesta quarta (21/10)
Se hidrate bastante. A umidade relativa do ar vai variar entre 30% e 20% em 236 cidades mineiras nesta quarta (21/10) crédito: Leandro Couri/EM/D.A. Press

Beber água e evitar exercícios nas horas mais quentes são algumas das recomendações para moradores de 236 cidades mineiras nesta quarta-feira (21). Os municípios estão sob alerta de baixa umidade, com índices previstos entre 20% e 30% até as 22h.

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O aviso abrange as regiões do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Central, Metropolitana de Belo Horizonte, Oeste, Noroeste, Norte, Sul, Sudoeste e Vale do Jequitinhonha.

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Apesar da condição, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) reforça que o risco de incêndios florestais e de danos à saúde é considerado baixo.

Cuidado redrobrado

A baixa umidade do ar pode provocar ressecamento da pele, irritação nos olhos e desconforto na garganta. A condição também favorece infecções por vírus e bactérias, o que torna importante adotar medidas para reduzir os efeitos do clima.

Entre as recomendações estão beber bastante líquido ao longo do dia e evitar atividades físicas ao ar livre nos horários mais quentes. Também é indicado reduzir o esforço físico durante os períodos mais secos e evitar a exposição direta ao sol nas horas de maior calor.

Em caso de necessidade, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil pelo 199 ou com o Corpo de Bombeiros pelo 193.

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Confira a lista de municípios sob alerta:

  • Abadia dos Dourados
  • Abaeté
  • Água Comprida
  • Araçaí
  • Araguari
  • Araporã
  • Arapuá
  • Araújos
  • Araxá
  • Arcos
  • Arinos
  • Augusto de Lima
  • Bambuí
  • Biquinhas
  • Bocaiúva
  • Bom Despacho
  • Bonfinópolis de Minas
  • Bonito de Minas
  • Botumirim
  • Brasilândia de Minas
  • Brasília de Minas
  • Buenópolis
  • Buritis
  • Buritizeiro
  • Cabeceira Grande
  • Cachoeira da Prata
  • Cachoeira Dourada
  • Caetanópolis
  • Campina Verde
  • Campo Azul
  • Campo Florido
  • Campos Altos
  • Canápolis
  • Capinópolis
  • Capitão Enéas
  • Capitólio
  • Carbonita
  • Carmo do Paranaíba
  • Carneirinho
  • Cascalho Rico
  • Cássia
  • Catuti
  • Cedro do Abaeté
  • Centralina
  • Chapada Gaúcha
  • Claraval
  • Claro dos Poções
  • Comendador Gomes
  • Conceição das Alagoas
  • Conceição do Pará
  • Cônego Marinho
  • Conquista
  • Coração de Jesus
  • Cordisburgo
  • Corinto
  • Coromandel
  • Córrego Danta
  • Couto de Magalhães de Minas
  • Cristália
  • Cruzeiro da Fortaleza
  • Curvelo
  • Delfinópolis
  • Delta
  • Diamantina
  • Dom Bosco
  • Dores do Indaiá
  • Doresópolis
  • Douradoquara
  • Engenheiro Navarro
  • Espinosa
  • Estrela do Indaiá
  • Estrela do Sul
  • Felixlândia
  • Formoso
  • Fortuna de Minas
  • Francisco Dumont
  • Francisco Sá
  • Fronteira
  • Fruta de Leite
  • Frutal
  • Gameleiras
  • Glaucilândia
  • Gouveia
  • Grão Mogol
  • Grupiara
  • Guaraciama
  • Guarda-Mor
  • Guimarânia
  • Gurinhatã
  • Ibiá
  • Ibiaí
  • Ibiracatu
  • Ibiraci
  • Icaraí de Minas
  • Iguatama
  • Indaiabira
  • Indianópolis
  • Inhaúma
  • Inimutaba
  • Ipiaçu
  • Iraí de Minas
  • Itacambira
  • Itacarambi
  • Itapagipe
  • Ituiutaba
  • Iturama
  • Jaíba
  • Janaúba
  • Januária
  • Japaraíba
  • Japonvar
  • Jequitaí
  • João Pinheiro
  • Joaquim Felício
  • Juramento
  • Juvenília
  • Lagamar
  • Lagoa da Prata
  • Lagoa dos Patos
  • Lagoa Formosa
  • Lagoa Grande
  • Lassance
  • Leandro Ferreira
  • Limeira do Oeste
  • Lontra
  • Luislândia
  • Luz
  • Mamonas
  • Manga
  • Maravilhas
  • Martinho Campos
  • Matias Cardoso
  • Mato Verde
  • Matutina
  • Medeiros
  • Mirabela
  • Miravânia
  • Moema
  • Monjolos
  • Montalvânia
  • Monte Alegre de Minas
  • Monte Azul
  • Monte Carmelo
  • Montes Claros
  • Montezuma
  • Morada Nova de Minas
  • Morro da Garça
  • Natalândia
  • Nova Ponte
  • Nova Porteirinha
  • Nova Serrana
  • Novorizonte
  • Olhos-d'Água
  • Onça de Pitangui
  • Padre Carvalho
  • Paineiras
  • Pains
  • Pai Pedro
  • Papagaios
  • Paracatu
  • Paraopeba
  • Passos
  • Patis
  • Patos de Minas
  • Patrocínio
  • Pedras de Maria da Cruz
  • Pedrinópolis
  • Pequi
  • Perdigão
  • Perdizes
  • Pintópolis
  • Pirajuba
  • Pirapora
  • Pitangui
  • Piumhi
  • Planura
  • Pompéu
  • Ponto Chique
  • Porteirinha
  • Prata
  • Pratinha
  • Presidente Juscelino
  • Presidente Olegário
  • Quartel Geral
  • Riachinho
  • Riacho dos Machados
  • Rio Paranaíba
  • Rio Pardo de Minas
  • Romaria
  • Sacramento
  • Salinas
  • Santa Fé de Minas
  • Santa Juliana
  • Santana de Pirapama
  • Santa Rosa da Serra
  • Santa Vitória
  • Santo Antônio do Monte
  • Santo Antônio do Retiro
  • Santo Hipólito
  • São Francisco
  • São Francisco de Sales
  • São Gonçalo do Abaeté
  • São Gotardo
  • São João Batista do Glória
  • São João da Lagoa
  • São João da Ponte
  • São João das Missões
  • São João do Pacuí
  • São João do Paraíso
  • São Romão
  • São Roque de Minas
  • Serra da Saudade
  • Serra do Salitre
  • Serranópolis de Minas
  • Sete Lagoas
  • Taiobeiras
  • Tapira
  • Tapiraí
  • Tiros
  • Três Marias
  • Tupaciguara
  • Ubaí
  • Uberaba
  • Uberlândia
  • Unaí
  • União de Minas
  • Uruana de Minas
  • Urucuia
  • Vargem Bonita
  • Vargem Grande do Rio Pardo
  • Varjão de Minas
  • Várzea da Palma
  • Varzelândia
  • Vazante
  • Verdelândia
  • Veríssimo

*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria

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alerta baixa-umidade calor clima inmet

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