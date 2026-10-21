Tempo seco: baixa umidade coloca 236 cidades de Minas sob alerta

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

Beber água e evitar exercícios nas horas mais quentes são algumas das recomendações para moradores de 236 cidades mineiras nesta quarta-feira (21). Os municípios estão sob alerta de baixa umidade, com índices previstos entre 20% e 30% até as 22h.

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O aviso abrange as regiões do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Central, Metropolitana de Belo Horizonte, Oeste, Noroeste, Norte, Sul, Sudoeste e Vale do Jequitinhonha.

Apesar da condição, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) reforça que o risco de incêndios florestais e de danos à saúde é considerado baixo.

Cuidado redrobrado

A baixa umidade do ar pode provocar ressecamento da pele, irritação nos olhos e desconforto na garganta. A condição também favorece infecções por vírus e bactérias, o que torna importante adotar medidas para reduzir os efeitos do clima.

Entre as recomendações estão beber bastante líquido ao longo do dia e evitar atividades físicas ao ar livre nos horários mais quentes. Também é indicado reduzir o esforço físico durante os períodos mais secos e evitar a exposição direta ao sol nas horas de maior calor.

Em caso de necessidade, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil pelo 199 ou com o Corpo de Bombeiros pelo 193.

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Confira a lista de municípios sob alerta:

Abadia dos Dourados

Abaeté

Água Comprida

Araçaí

Araguari

Araporã

Arapuá

Araújos

Araxá

Arcos

Arinos

Augusto de Lima

Bambuí

Biquinhas

Bocaiúva

Bom Despacho

Bonfinópolis de Minas

Bonito de Minas

Botumirim

Brasilândia de Minas

Brasília de Minas

Buenópolis

Buritis

Buritizeiro

Cabeceira Grande

Cachoeira da Prata

Cachoeira Dourada

Caetanópolis

Campina Verde

Campo Azul

Campo Florido

Campos Altos

Canápolis

Capinópolis

Capitão Enéas

Capitólio

Carbonita

Carmo do Paranaíba

Carneirinho

Cascalho Rico

Cássia

Catuti

Cedro do Abaeté

Centralina

Chapada Gaúcha

Claraval

Claro dos Poções

Comendador Gomes

Conceição das Alagoas

Conceição do Pará

Cônego Marinho

Conquista

Coração de Jesus

Cordisburgo

Corinto

Coromandel

Córrego Danta

Couto de Magalhães de Minas

Cristália

Cruzeiro da Fortaleza

Curvelo

Delfinópolis

Delta

Diamantina

Dom Bosco

Dores do Indaiá

Doresópolis

Douradoquara

Engenheiro Navarro

Espinosa

Estrela do Indaiá

Estrela do Sul

Felixlândia

Formoso

Fortuna de Minas

Francisco Dumont

Francisco Sá

Fronteira

Fruta de Leite

Frutal

Gameleiras

Glaucilândia

Gouveia

Grão Mogol

Grupiara

Guaraciama

Guarda-Mor

Guimarânia

Gurinhatã

Ibiá

Ibiaí

Ibiracatu

Ibiraci

Icaraí de Minas

Iguatama

Indaiabira

Indianópolis

Inhaúma

Inimutaba

Ipiaçu

Iraí de Minas

Itacambira

Itacarambi

Itapagipe

Ituiutaba

Iturama

Jaíba

Janaúba

Januária

Japaraíba

Japonvar

Jequitaí

João Pinheiro

Joaquim Felício

Juramento

Juvenília

Lagamar

Lagoa da Prata

Lagoa dos Patos

Lagoa Formosa

Lagoa Grande

Lassance

Leandro Ferreira

Limeira do Oeste

Lontra

Luislândia

Luz

Mamonas

Manga

Maravilhas

Martinho Campos

Matias Cardoso

Mato Verde

Matutina

Medeiros

Mirabela

Miravânia

Moema

Monjolos

Montalvânia

Monte Alegre de Minas

Monte Azul

Monte Carmelo

Montes Claros

Montezuma

Morada Nova de Minas

Morro da Garça

Natalândia

Nova Ponte

Nova Porteirinha

Nova Serrana

Novorizonte

Olhos-d'Água

Onça de Pitangui

Padre Carvalho

Paineiras

Pains

Pai Pedro

Papagaios

Paracatu

Paraopeba

Passos

Patis

Patos de Minas

Patrocínio

Pedras de Maria da Cruz

Pedrinópolis

Pequi

Perdigão

Perdizes

Pintópolis

Pirajuba

Pirapora

Pitangui

Piumhi

Planura

Pompéu

Ponto Chique

Porteirinha

Prata

Pratinha

Presidente Juscelino

Presidente Olegário

Quartel Geral

Riachinho

Riacho dos Machados

Rio Paranaíba

Rio Pardo de Minas

Romaria

Sacramento

Salinas

Santa Fé de Minas

Santa Juliana

Santana de Pirapama

Santa Rosa da Serra

Santa Vitória

Santo Antônio do Monte

Santo Antônio do Retiro

Santo Hipólito

São Francisco

São Francisco de Sales

São Gonçalo do Abaeté

São Gotardo

São João Batista do Glória

São João da Lagoa

São João da Ponte

São João das Missões

São João do Pacuí

São João do Paraíso

São Romão

São Roque de Minas

Serra da Saudade

Serra do Salitre

Serranópolis de Minas

Sete Lagoas

Taiobeiras

Tapira

Tapiraí

Tiros

Três Marias

Tupaciguara

Ubaí

Uberaba

Uberlândia

Unaí

União de Minas

Uruana de Minas

Urucuia

Vargem Bonita

Vargem Grande do Rio Pardo

Varjão de Minas

Várzea da Palma

Varzelândia

Vazante

Verdelândia

Veríssimo

*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria