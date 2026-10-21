Tempo seco: baixa umidade coloca 236 cidades de Minas sob alerta
Aviso segue até as 22h desta quarta (21/10), com índices entre 20% e 30%. Hidratação e cuidados com o sol ajudam a reduzir os efeitos no período
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Beber água e evitar exercícios nas horas mais quentes são algumas das recomendações para moradores de 236 cidades mineiras nesta quarta-feira (21). Os municípios estão sob alerta de baixa umidade, com índices previstos entre 20% e 30% até as 22h.
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O aviso abrange as regiões do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Central, Metropolitana de Belo Horizonte, Oeste, Noroeste, Norte, Sul, Sudoeste e Vale do Jequitinhonha.
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Apesar da condição, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) reforça que o risco de incêndios florestais e de danos à saúde é considerado baixo.
Cuidado redrobrado
A baixa umidade do ar pode provocar ressecamento da pele, irritação nos olhos e desconforto na garganta. A condição também favorece infecções por vírus e bactérias, o que torna importante adotar medidas para reduzir os efeitos do clima.
Entre as recomendações estão beber bastante líquido ao longo do dia e evitar atividades físicas ao ar livre nos horários mais quentes. Também é indicado reduzir o esforço físico durante os períodos mais secos e evitar a exposição direta ao sol nas horas de maior calor.
Em caso de necessidade, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil pelo 199 ou com o Corpo de Bombeiros pelo 193.
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Confira a lista de municípios sob alerta:
- Abadia dos Dourados
- Abaeté
- Água Comprida
- Araçaí
- Araguari
- Araporã
- Arapuá
- Araújos
- Araxá
- Arcos
- Arinos
- Augusto de Lima
- Bambuí
- Biquinhas
- Bocaiúva
- Bom Despacho
- Bonfinópolis de Minas
- Bonito de Minas
- Botumirim
- Brasilândia de Minas
- Brasília de Minas
- Buenópolis
- Buritis
- Buritizeiro
- Cabeceira Grande
- Cachoeira da Prata
- Cachoeira Dourada
- Caetanópolis
- Campina Verde
- Campo Azul
- Campo Florido
- Campos Altos
- Canápolis
- Capinópolis
- Capitão Enéas
- Capitólio
- Carbonita
- Carmo do Paranaíba
- Carneirinho
- Cascalho Rico
- Cássia
- Catuti
- Cedro do Abaeté
- Centralina
- Chapada Gaúcha
- Claraval
- Claro dos Poções
- Comendador Gomes
- Conceição das Alagoas
- Conceição do Pará
- Cônego Marinho
- Conquista
- Coração de Jesus
- Cordisburgo
- Corinto
- Coromandel
- Córrego Danta
- Couto de Magalhães de Minas
- Cristália
- Cruzeiro da Fortaleza
- Curvelo
- Delfinópolis
- Delta
- Diamantina
- Dom Bosco
- Dores do Indaiá
- Doresópolis
- Douradoquara
- Engenheiro Navarro
- Espinosa
- Estrela do Indaiá
- Estrela do Sul
- Felixlândia
- Formoso
- Fortuna de Minas
- Francisco Dumont
- Francisco Sá
- Fronteira
- Fruta de Leite
- Frutal
- Gameleiras
- Glaucilândia
- Gouveia
- Grão Mogol
- Grupiara
- Guaraciama
- Guarda-Mor
- Guimarânia
- Gurinhatã
- Ibiá
- Ibiaí
- Ibiracatu
- Ibiraci
- Icaraí de Minas
- Iguatama
- Indaiabira
- Indianópolis
- Inhaúma
- Inimutaba
- Ipiaçu
- Iraí de Minas
- Itacambira
- Itacarambi
- Itapagipe
- Ituiutaba
- Iturama
- Jaíba
- Janaúba
- Januária
- Japaraíba
- Japonvar
- Jequitaí
- João Pinheiro
- Joaquim Felício
- Juramento
- Juvenília
- Lagamar
- Lagoa da Prata
- Lagoa dos Patos
- Lagoa Formosa
- Lagoa Grande
- Lassance
- Leandro Ferreira
- Limeira do Oeste
- Lontra
- Luislândia
- Luz
- Mamonas
- Manga
- Maravilhas
- Martinho Campos
- Matias Cardoso
- Mato Verde
- Matutina
- Medeiros
- Mirabela
- Miravânia
- Moema
- Monjolos
- Montalvânia
- Monte Alegre de Minas
- Monte Azul
- Monte Carmelo
- Montes Claros
- Montezuma
- Morada Nova de Minas
- Morro da Garça
- Natalândia
- Nova Ponte
- Nova Porteirinha
- Nova Serrana
- Novorizonte
- Olhos-d'Água
- Onça de Pitangui
- Padre Carvalho
- Paineiras
- Pains
- Pai Pedro
- Papagaios
- Paracatu
- Paraopeba
- Passos
- Patis
- Patos de Minas
- Patrocínio
- Pedras de Maria da Cruz
- Pedrinópolis
- Pequi
- Perdigão
- Perdizes
- Pintópolis
- Pirajuba
- Pirapora
- Pitangui
- Piumhi
- Planura
- Pompéu
- Ponto Chique
- Porteirinha
- Prata
- Pratinha
- Presidente Juscelino
- Presidente Olegário
- Quartel Geral
- Riachinho
- Riacho dos Machados
- Rio Paranaíba
- Rio Pardo de Minas
- Romaria
- Sacramento
- Salinas
- Santa Fé de Minas
- Santa Juliana
- Santana de Pirapama
- Santa Rosa da Serra
- Santa Vitória
- Santo Antônio do Monte
- Santo Antônio do Retiro
- Santo Hipólito
- São Francisco
- São Francisco de Sales
- São Gonçalo do Abaeté
- São Gotardo
- São João Batista do Glória
- São João da Lagoa
- São João da Ponte
- São João das Missões
- São João do Pacuí
- São João do Paraíso
- São Romão
- São Roque de Minas
- Serra da Saudade
- Serra do Salitre
- Serranópolis de Minas
- Sete Lagoas
- Taiobeiras
- Tapira
- Tapiraí
- Tiros
- Três Marias
- Tupaciguara
- Ubaí
- Uberaba
- Uberlândia
- Unaí
- União de Minas
- Uruana de Minas
- Urucuia
- Vargem Bonita
- Vargem Grande do Rio Pardo
- Varjão de Minas
- Várzea da Palma
- Varzelândia
- Vazante
- Verdelândia
- Veríssimo
*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria