Alergias de primavera: saiba quando procurar um médico urgente

A chegada da primavera, que começa oficialmente em 22 de setembro de 2026, marca não apenas a mudança de estação, mas também o início de um período desafiador para quem sofre de alergias respiratórias. O aumento da concentração de pólen no ar intensifica sintomas como espirros e coriza, levantando a dúvida sobre a diferença entre uma crise alérgica e uma infecção, e qual o momento certo de procurar ajuda médica.

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Com dias mais longos e temperaturas amenas, a estação favorece o florescimento de plantas, o que, por sua vez, eleva a quantidade de partículas alérgenas suspensas no ar. Entender os gatilhos e os sinais de alerta é fundamental para atravessar o período com mais qualidade de vida e evitar complicações.

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Por que as alergias pioram na primavera?

O principal motivo é o aumento da concentração de pólen no ar, liberado por flores e árvores durante seu período de polinização. Essas partículas finas são inaladas e, em pessoas sensíveis, desencadeiam uma resposta exagerada do sistema imunológico, resultando nos sintomas alérgicos.

Fatores climáticos como o vento e o tempo seco também contribuem para a dispersão desses alérgenos, fazendo com que entrem em contato mais facilmente com as vias respiratórias. Pessoas com predisposição a condições como rinite e asma são as mais afetadas durante essa época do ano.

Quais os principais sintomas da alergia de primavera?

Os sinais de uma reação alérgica sazonal costumam se concentrar nas vias aéreas superiores e nos olhos. A intensidade pode variar de pessoa para pessoa, mas os sintomas mais comuns incluem:

Espirros frequentes e em sequência.

Coriza com secreção clara e líquida.

Coceira nos olhos, nariz, garganta e céu da boca.

Olhos vermelhos e lacrimejantes (conjuntivite alérgica).

Tosse seca e persistente.

Congestão nasal.

Como diferenciar alergia de gripe ou resfriado?

A principal diferença está na origem e nos sintomas associados. Enquanto a alergia é uma reação do sistema imunológico a um alérgeno e não causa febre, gripes e resfriados são infecções virais que podem incluir febre, dores no corpo e mal-estar geral.

Para identificar o quadro corretamente, observe os seguintes pontos:

Febre: é ausente em crises alérgicas, mas comum em quadros de gripe e, às vezes, em resfriados.

Dores no corpo: não ocorrem em alergias, mas são características de infecções virais.

Duração: a alergia persiste enquanto houver exposição ao pólen; gripes e resfriados duram, em média, de sete a 10 dias.

Início dos sintomas: os sinais alérgicos são imediatos após o contato com o gatilho, enquanto os infecciosos se desenvolvem gradualmente.

Como prevenir ou amenizar as crises?

Adotar algumas medidas preventivas pode ajudar a reduzir o impacto das alergias sazonais. Especialistas recomendam:

Manter as janelas de casa e do carro fechadas, principalmente nos dias de maior concentração de pólen.

Utilizar purificadores de ar com filtros HEPA para remover alérgenos do ambiente.

Evitar atividades ao ar livre no início da manhã e no final da tarde, períodos em que a contagem de pólen costuma ser mais alta.

Trocar de roupa e tomar banho ao chegar em casa para remover o pólen do corpo e dos cabelos.

Lavar as roupas de cama com frequência em água quente.

Quando procurar um médico por causa da alergia?

Embora muitos casos possam ser controlados com medidas simples e medicamentos de venda livre, alguns sinais indicam a necessidade de avaliação médica. A busca por um profissional é recomendada nas seguintes situações: