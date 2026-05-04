Alergia ou gripe? Reconheça sintomas e evite automedicação
Com a queda das temperaturas, sintomas respiratórios se tornam mais frequentes. Entender as diferenças entre as doenças é essencial para evitar automedicação
compartilheSIGA
Com o avanço do outono e a queda nas temperaturas, aumentam os casos de sintomas respiratórios — como espirros, coriza e congestão nasal — que costumam gerar dúvida: trata-se de alergia ou gripe? Embora possam parecer semelhantes à primeira vista, as duas condições têm causas, evolução e tratamentos bastante diferentes.
Leia Mais
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
“A gripe é causada por vírus e costuma vir acompanhada de sintomas sistêmicos, como febre, dor no corpo e mal-estar geral. Já a alergia está relacionada a uma reação do organismo a agentes como poeira, ácaros ou mudanças climáticas, e dificilmente causa febre”, explica o especialista.
Sintomas: onde está a principal diferença
De modo geral, a gripe tende a se manifestar de forma mais intensa e repentina. Febre, dor muscular, cansaço e dor de garganta são sinais clássicos. Já a rinite alérgica — uma das formas mais comuns de alergia respiratória — apresenta sintomas mais localizados e persistentes, como espirros frequentes, coceira no nariz, olhos e garganta, além de coriza clara.
Leia Mais
No caso das alergias, a prevalência também é significativa: de acordo com a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia (ASBAI), cerca de 30% da população brasileira apresenta algum tipo de doença alérgica, sendo a rinite uma das mais comuns.
Duração dos sintomas pode ser um indicativo
Outro ponto importante é o tempo de duração. A gripe costuma ter um ciclo definido, com melhora progressiva em cerca de 5 a 7 dias. Já as alergias podem enquanto houver exposição ao agente desencadeante.
“Se o paciente percebe que os sintomas aparecem sempre em determinadas situações, como ao entrar em ambientes fechados ou empoeirados, há uma forte indicação de quadro alérgico”, observa Pizarro.
Automedicação: um risco silencioso
Apesar das diferenças, muitas pessoas recorrem a medicamentos por conta própria, o que pode mascarar sintomas e atrasar o diagnóstico correto. Um levantamento do Conselho Federal de Farmácia (CFF) aponta que a automedicação é uma prática comum no Brasil, especialmente em casos de sintomas considerados “simples”, como os respiratórios. Segundo o especialista, o uso inadequado de antialérgicos e descongestionantes nasais pode trazer riscos.
Prevenção e diagnóstico: o papel do otorrino
A avaliação com um otorrinolaringologista é fundamental para identificar corretamente a origem dos sintomas e indicar o tratamento mais adequado. Além do diagnóstico, o especialista também pode orientar medidas preventivas, como controle de poeira doméstica, higiene nasal com soluções salinas e cuidados com a qualidade do ar em ambientes fechados.
Além disso, neste ano, especialistas chamam atenção para a circulação da cepa H3N3 do vírus influenza, que não estava contemplada na vacina da temporada anterior e tem sido associada ao aumento dos casos de gripe no país.
“Observamos neste período uma maior circulação do H3N3, o que ajuda a explicar o crescimento dos quadros gripais. Por isso, é fundamental que a população busque a vacinação o quanto antes, já que a imunização atualizada contribui para a proteção contra essa cepa”, reforça o otorrinolaringologista.