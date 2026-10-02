Filmes e Séries
Tallulah Willis publica foto rara ao lado do pai, Bruce Willis
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O casamento de Tallulah com o músico Justin Acee aconteceu em 8 de agosto de 2026, na casa da família, em Idaho. Aquela foi a última vez em que o ator apareceu em registros divulgados antes da nova publicação. Nos últimos anos, os familiares do ator têm compartilhado apenas alguns momentos de sua rotina nas redes sociais. Foto: Reprodução Instagram
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Tallulah é uma das três filhas que Bruce Willis teve com a atriz Demi Moore, com quem foi casado entre 1987 e 2000. As outras duas são Rumer e Scout. Com Emma Heming Willis, com quem é casado desde 2009 e que é a principal cuidadora do ator, Bruce tem as filhas Mabel Ray e Evelyn Penn. Foto: Reprodução / Instagram
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O diagnóstico de afasia de Bruce Willis foi anunciado pela família em março de 2022. A condição pode dificultar a fala, a leitura e a escrita e, na época, os familiares informaram que o ator deixaria a carreira e que o quadro havia afetado suas habilidades cognitivas. No ano seguinte, a família comunicou que a condição havia evoluído e que o diagnóstico passou a ser de demência frontotemporal. Foto: Divulgação
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A demência frontotemporal é um termo geral usado para descrever um grupo de transtornos cerebrais que afetam os lobos frontal e temporal. Segundo informações de órgãos de saúde dos Estados Unidos, essas condições podem provocar problemas de fala, dificuldades emocionais e mudanças de personalidade. Foto: Pexels / Felipe Queiroz
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Em agosto de 2025, Emma Heming Willis revelou, em entrevista à jornalista Diane Sawyer para o especial "Emma and Bruce Willis: The Unexpected Journey", que o marido havia passado a morar em uma casa térrea separada, localizada nas proximidades da residência da família. No local, ele recebe cuidados 24 horas por dia. Emma afirmou que a decisão foi uma das mais difíceis que já tomou e que o ator apresenta boa saúde em geral. Foto: Wikimedia Commons / Gage Skidmore
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Nascido em 19 de março de 1955, em Idar-Oberstein, na então Alemanha Ocidental, onde seu pai, David Willis, servia ao Exército dos Estados Unidos, Bruce Willis iniciou a carreira de ator em peças de teatro fora da Broadway. Ele começou a ganhar destaque ao protagonizar a série "A Gata e o Rato", exibida entre 1985 e 1989, na qual interpretou o detetive David Addison Jr. ao lado de Cybill Shepherd. Foto: Divulgação
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Em mais de quatro décadas de carreira, Bruce Willis venceu dois prêmios Emmy e um Globo de Ouro. No cinema, ficou conhecido por interpretar o policial John McClane na franquia "Duro de Matar" e atuou em filmes como "Pulp Fiction: Tempo de Violência", "Os 12 Macacos", "O Quinto Elemento", "Armageddon" e "O Sexto Sentido", entre muitos outros. Foto: Wikimedia Commons / Gage Skidmore
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