Cirurgia metabólica avança no controle do diabetes tipo 2

O número de brasileiros que convivem com diabetes mais do que dobrou em menos de duas décadas e chegou a 12,9% da população adulta em 2024, segundo a pesquisa Vigitel, divulgada pelo Ministério da Saúde. Diante desse avanço, a cirurgia metabólica vem se consolidando como uma das principais estratégias médicas no controle e na remissão do Diabetes Mellitus Tipo 2, condição que responde por cerca de 90% dos casos e está diretamente ligada à obesidade.

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O procedimento não se limita à redução do espaço no estômago para promover a perda de peso. De acordo com o Dr. Rodrigo Barbosa, cirurgião do aparelho digestivo do Instituto Medicina em Foco, a intervenção modifica o trânsito intestinal e desencadeia uma resposta hormonal que atua sobre o metabolismo da glicose.

“A cirurgia metabólica vai muito além da restrição de espaço no estômago para a perda de peso; ela promove uma verdadeira reprogramação hormonal”, afirma o médico. Ao alterar o percurso do alimento, o procedimento estimula a produção de hormônios como o GLP-1 e o GIP, que agem diretamente no pâncreas, melhoram a produção de insulina e reduzem a resistência do organismo a ela.

Esse mecanismo ajuda a explicar por que alguns efeitos metabólicos podem aparecer antes mesmo da perda expressiva de peso. “É por isso que, muitas vezes, observamos a normalização do açúcar no sangue (glicemia) dias após a cirurgia, antes mesmo de o paciente perder uma quantidade significativa de peso”, relata o cirurgião.

O dado ganha relevância em um país onde, de acordo com a Federação Internacional de Diabetes, 589 milhões de adultos convivem com a doença no mundo, mais de 90% deles com o tipo 2. Ainda segundo a entidade, o número total de pessoas vivendo com diabetes deve chegar a 853 milhões até 2050.

Quando a cirurgia supera o tratamento clínico

A indicação do procedimento está condicionada a critérios médicos objetivos. Segundo Barbosa, a cirurgia passa a ser a principal recomendação diante da falha do tratamento convencional em pacientes com Diabetes Tipo 2 e Índice de Massa Corporal (IMC) a partir de 30 kg/m² que não conseguem controlar a doença mesmo com medicamentos, dieta e exercícios.

O especialista acrescenta que a intervenção precoce, idealmente nos primeiros dez anos após o diagnóstico, aumenta as chances de remissão completa e evita danos irreversíveis a órgãos como rins, olhos e coração.

Os benefícios observados vão além do controle glicêmico. “O benefício mais evidente é a remissão do diabetes, mas o impacto sistêmico é muito mais amplo”, pontua o médico, que cita a queda nos níveis de triglicérides e de colesterol LDL, o controle da hipertensão arterial e a reversão da esteatose hepática.

Na prática, segundo ele, esse conjunto de efeitos reduz o risco de infarto, de acidente vascular cerebral (AVC) e de mortalidade cardiovascular. Levantamento da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM) aponta que até 40% dos pacientes alcançam a remissão total da doença, sobretudo quando o diagnóstico é recente e há acompanhamento multidisciplinar.

Tecnologia a favor da segurança

O avanço das técnicas minimamente invasivas mudou a experiência cirúrgica e o tempo de recuperação. “Com a cirurgia robótica e a minilaparoscopia, temos uma visão 3D ampliada e movimentos com precisão milimétrica”, descreve Barbosa. De acordo com o cirurgião, esse recurso significa cortes mínimos, menor sangramento, índice reduzido de infecções e diminuição da dor no pós-operatório, com alta hospitalar frequentemente em 24 a 48 horas e retorno às atividades em poucos dias.

O sucesso do tratamento, contudo, não se restringe ao centro cirúrgico. “A cirurgia é o pontapé inicial de uma nova vida, mas não faz o trabalho sozinha”, ressalta o médico. Ele detalha que o pré-operatório exige avaliação com endocrinologista, cardiologista, nutricionista e psicólogo, enquanto o pós-operatório depende de acompanhamento nutricional e psicológico contínuo para a reeducação alimentar, a manutenção da atividade física e o controle da suplementação vitamínica.

Para o especialista do Instituto Medicina em Foco, o cenário aponta para a consolidação do procedimento como intervenção precoce e segura, e não mais como último recurso. “O futuro da cirurgia metabólica no Brasil caminha para a quebra definitiva do estigma”, avalia Barbosa, que projeta uma integração cada vez maior entre a técnica cirúrgica e os tratamentos farmacológicos modernos, tratando o diabetes de forma individualizada.

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A tendência, reforça o cirurgião, é que a decisão sobre o método adequado permaneça sempre sob avaliação de uma equipe médica especializada, responsável pela análise de cada caso.