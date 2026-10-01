A postura que Augusto Cury promete adotar em relação a Flávio no debate da Globo

Augusto Cury pretende se diferenciar de Ronaldo Caiado e Romeu Zema e partir para cima de Flávio Bolsonaro no debate desta quinta-feira, 1º, na Globo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Lula não participará do debate.

Com indiretas aos ex-governadores, o escritor e psiquiatra tem dito que será o único candidato fora da polarização no programa da Globo a não buscar cargos ou ministérios em eventuais governos de Lula ou Flávio.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Cury promete cobrar firmemente explicações do candidato do PL sobre uma série de fatos que surgiram nos últimos dias e sustentar que, com 50% de rejeição, segundo as pesquisas, não é fácil derrotar Lula em um eventual segundo turno.