Mercado brasileiro de fidelidade atrai empresas estrangeiras

A Loyalty Juggernaut, empresa norte-americana de tecnologia para gestão de programas de fidelização, com sede em Palo Alto, na Califórnia, firmou uma parceria com a Loyalty Academy Brasil, especializada em educação, certificação profissional e consultoria estratégica em fidelidade, para ampliar sua atuação no mercado brasileiro. A colaboração combina a plataforma GRAVTY® e a experiência internacional da companhia com o conhecimento da organização brasileira sobre o setor e as particularidades locais.

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A proposta é apoiar tanto empresas que já possuem programas de fidelização quanto aquelas que estão estruturando novas iniciativas. A plataforma GRAVTY® concentra, em um único ambiente, a operação dos programas em tempo real, o uso de dados comportamentais, a gestão de parceiros, o acompanhamento do engajamento e da retenção de clientes, além de recursos para prevenção às fraudes e personalização com inteligência artificial (IA). Na prática, a tecnologia permite acompanhar o comportamento dos participantes e usar essas informações para definir ações, ofertas e experiências de forma mais direcionada.

A tecnologia é complementada pelos serviços de Gestão de Desempenho em Fidelização da Loyalty Juggernaut, voltados à análise e à otimização dos programas, ao planejamento financeiro, à gestão de passivos, à economia de parceiros e à monetização de dados. O objetivo é ajudar as empresas a medir o impacto das iniciativas, identificar oportunidades de crescimento e melhorar o desempenho financeiro dos programas. Na América Latina, a GRAVTY® já é utilizada por empresas como FEMSA, Liverpool, Viva Aerobus e Banco Compartamos. Globalmente, a companhia também atende organizações como Global Hotel Alliance DISCOVERY, WestJet, Emirates e Spenn.

“É impressionante observar como o mercado brasileiro de fidelização cresceu e se desenvolveu nos últimos 15 anos. Hoje, temos grandes coalizões B2C (business to consumer, voltadas ao consumidor final) com modelos distintos; programas B2B (business to business, direcionados ao relacionamento entre empresas) em expansão no agronegócio e na construção civil; companhias aéreas que evoluíram da lógica de milhagem para ecossistemas com múltiplos parceiros, marketplaces, clubes de assinatura e meios de pagamento, bem como dezenas de programas bancários, mais de cem iniciativas estruturadas no varejo e milhares de ações de cashback espalhadas pelo país”, afirma Fábio Santoro, sócio da Loyalty Academy Brasil.

“O Brasil é um dos mercados de fidelização mais maduros e sofisticados do mundo, resultado de uma evolução importante dos programas, de uma associação setorial atuante e de iniciativas de capacitação que já ajudam o país a exportar profissionais de loyalty para outros mercados. Essa maturidade cria uma oportunidade para avançar a partir do que já foi construído. É nesse contexto que queremos colaborar com a Loyalty Academy Brasil e com os principais programas do país, combinando conhecimento local, tecnologia e gestão de desempenho para apoiar uma nova etapa de crescimento e ampliar a contribuição da fidelização para os resultados das empresas”, explica Shyam Shah, CEO e cofundador da Loyalty Juggernaut.

Como parte dessa aproximação com o mercado brasileiro, Dave Andreadakis, Chief Growth and Strategy Officer da Loyalty Juggernaut, estará no país neste mês, quando participará da 9ª edição do Fórum Brasileiro de Fidelização, promovido pela ABEMF, o qual acontece no dia 21 de outubro, no TRIO | SP Hall, em São Paulo. O evento reúne líderes e especialistas para discutir tendências, tecnologias e estratégias do setor.

Mais informações estão disponíveis no site https://forumfidelizacao.com.br/.

Sobre a Loyalty Juggernaut

Com sede em Palo Alto, Califórnia, a Loyalty Juggernaut, Inc. oferece uma plataforma completa para criar, operar, otimizar e expandir uma operação moderna de fidelização. Sua principal plataforma, a GRAVTY®, reúne gestão de fidelização, ecossistemas de parceiros, engajamento personalizado, recompensas e comércio, inteligência de programas e IA agêntica. Entre os recursos complementares estão o FIDIVIO, voltado à contabilidade de fidelização, projeções e economia dos programas, e o FitTribe, dedicado ao engajamento em estilo de vida e bem-estar.

A Loyalty Juggernaut conta com a confiança de mais de 60 clientes corporativos em 16 verticais, incluindo marcas líderes dos setores de varejo, companhias aéreas, hotelaria e bancos, com presença conjunta em mais de 100 países. A empresa foi reconhecida como Strong Performer no relatório The Forrester Wave™: Loyalty Platforms, Q4 2025. Mais informações estão disponíveis no site https://www.lji.io.

Sobre a Loyalty Academy Brasil

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A Loyalty Academy Brasil oferece educação em fidelização, certificação profissional e serviços de consultoria estratégica para o mercado brasileiro. Também produz o Lab Loyalty Cast, principal podcast de fidelização da América do Sul. Liderada por Fábio Santoro e Leandro Torres, é a parceira educacional exclusiva da Loyalty Academy™, iniciativa do Wise Marketer Group, no Brasil. Entre suas ofertas estão os programas Certified Loyalty Marketing Professional™ (CLMP™), treinamentos corporativos, palestrantes para eventos, mentorias, participação em conselhos e consultoria. Mais informações estão disponíveis no site www.loyaltyacademybrasil.com.br.