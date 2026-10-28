Carlos Bolsonaro visita Jair: "Desculpa, pai, a gente falhou"

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

O senador Carlos Bolsonaro (PL) detalhou em suas redes sociais uma visita ao pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Jair cumpre pena em regime de prisão domiciliar por crimes ligados a tentativa de golpe de Estado. O relato feito pelo parlamentar repercutiu na internet e colocou o nome de Carlos entre os assuntos mais comentados da plataforma X.

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A visita ocorre em meio ao cenário de crise política enfrentado pela família. O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) fugiu para os Estados Unidos após perder a eleição presidencial. Flávio descumpriu a ordem judicial para entregar os passaportes à Polícia Federal (PF) e responde a dois inquéritos no STF, instaurados para apurar suspeitas de irregularidades financeiras.

Carlos não comentou sobre a fuga de Flávio, que deve se pronunciar, em Miami, amanhã (29/10).

Detalhes do encontro familiar

Segundo a publicação de Carlos, a visita ao ex-presidente durou cerca de duas horas. O parlamentar declarou que se emocionou durante o diálogo ao avaliar o quadro da família. Na conversa, Carlos afirmou: "Desculpa, pai, a gente falhou". Em resposta direta, Jair disse: "negativo, levanta a cabeça, vamos embora".

O senador contou que os dois teriam conversado a respeito do Brasil e debatido futebol. Durante o período juntos, Jair teria feito café e brincado sobre o confronto entre Palmeiras e Santos. "Ainda bem que o Neymar não vai jogar, vai ser mais fácil para a gente, eu acho". Carlos afirmou que ambos saíram revigorados do encontro.

Posicionamento político e prisão domiciliar

Na manifestação digital, o senador destacou que o pai mantém a disposição para a atuação política. Carlos defendeu as pessoas condenadas e investigadas por atos antidemocráticos, classificando o grupo como presos políticos. O parlamentar declarou: "Não acabou ainda não, a gente vai seguir fazendo nosso trabalho, continuar batalhando pela liberdade dos presos políticos. Meu pai é um preso político".

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A prisão domiciliar de Jair Bolsonaro foi mantida pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, em julho de 2026. A determinação judicial concedeu o cumprimento da pena em casa com base em avaliações sobre a condição de saúde do ex-presidente.