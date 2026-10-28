Mãe de Flávio Bolsonaro lamenta ida do filho aos EUA: 'Coração sangra'

Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.

A mãe do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), Rogéria Bolsonaro, lamentou nesta quarta-feira (28/10) a ida do filho aos Estados Unidos, após a derrota para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições presidenciais. Em vídeo publicado nas redes sociais durante a tarde, ela leu uma mensagem em que atribuiu a saída do senador do Brasil a supostas perseguições políticas e demonstrou tristeza pelo afastamento dos netos.

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"Quero compartilhar com vocês um pouquinho o sentimento de um coração de mãe. Estou muito triste. Meu coração sangra (graças a Deus que é um coração forte) porque mais um filho se viu obrigado a deixar sua Pátria amada por causa de perseguições injustas, descabidas e arbitrárias", declarou.

Na gravação, Rogéria também lamentou a distância dos netos e disse que não poderá acompanhar de perto momentos importantes da vida das crianças. "Agora são 4 netos que estarei privada de acompanhar de perto seu crescimento, comemorarmos juntos suas vitórias e conquistas e confortar nas horas difíceis. Não poderei estar perto quando tiverem febre, pra colocar a mão em suas testas e verificar se está forte ou não", acrescentou.

A mãe do senador também fez referências à fé e disse confiar em Deus para enfrentar o afastamento familiar. "Eu repito sempre que meus filhos são a minha vida. Amo vocês demais da conta. A distância nos separa, porém o amor nos une. E agora separada de mais um, só me resta dizer um até breve Flávio, meu filho querido", concluiu.

A manifestação ocorre no mesmo dia em que Flávio desembarcou em Miami, na Flórida, acompanhado da mulher, Fernanda, e das duas filhas. O senador deixou o Brasil na terça-feira (27), atravessou a fronteira com a Argentina e embarcou em um avião particular com destino aos Estados Unidos, após uma escala no Equador.

A viagem ocorreu dois dias depois de o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinar o cancelamento dos passaportes brasileiros de Flávio e a entrega de eventuais documentos estrangeiros. Segundo as autoridades argentinas, o senador utilizou um passaporte italiano para entrar no país. Não havia ordem de prisão contra ele.

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Mais cedo, o apresentador Paulo Figueiredo, aliado da família Bolsonaro, informou que Flávio está em segurança e descansando com a família. Segundo ele, o senador concederá uma entrevista coletiva nesta quinta-feira (29/10), em Miami, em horário e local ainda não divulgados.