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Fortrea finaliza aquisição da divisão de Serviços em Fase Inicial da Worldwide Clinical Trials

Incorporação acrescenta um laboratório de bioanálise com certificação GLP de 60.000 pés quadrados em Austin; unidade de farmacologia clínica com 200 leitos em conformidade com normas GCP em San Antonio; e instalação de armazenamento de bioamostras em Pflugerville, Texas

Investimento expande a capacidade em desenvolvimento clínico inicial Fortrea para mais de 570 leitos em todo mundo, agregando competências bioanalíticas exclusivas para moléculas grandes e pequenas

Com isso, a empresa viabiliza execução mais integrada de estudos em fase inicial, reduzindo transferências operacionais entre funções clínicas e bioanalíticas

Iniciativa fortalece toda a plataforma de desenvolvimento clínico Fortrea, apoiando clientes desde primeiros estudos em humanos até Fase IV e geração de evidências pós-aprovação

Aquisição apoia estratégia de crescimento Fortrea mediante expansão em capacidades de desenvolvimento clínico inicial, aumento de capacidade em unidade de pesquisa clínica e maior potencial para criação de valor a longo prazo para acionistas

Garante a continuidade das operações, entrega de estudos e suporte ao cliente durante a transição, por meio de um acordo de aliança estratégica entre as empresas.



DURHAM, N.C., Oct. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- -- A Fortrea (Nasdaq: FTRE) (a "Empresa"), uma das principais organizações de pesquisa contratada ("CRO") do mundo, anunciou hoje que concluiu a aquisição da divisão de Serviços em Fase Inicial da Worldwide Clinical Trials. Esta divisão compreende Unidade de Pesquisa Clínica ("CRU") e operações em Laboratório Bioanalítico, integrando transação totalmente em dinheiro avaliada em aproximadamente US$ 45 milhões.

A transação solidifica a plataforma de desenvolvimento clínico completo da Fortrea, adicionando CRU com 200 leitos em conformidade com as Boas Práticas Clínicas em San Antonio, Texas; laboratório bioanalítico de 5.574 metros quadrados em conformidade com as Boas Práticas de Laboratório em Austin, Texas; e instalação para armazenamento de bioamostras em Pflugerville, Texas. Juntos, esses ativos expandem a capacidade de fase inicial da Fortrea para mais de 570 leitos em todo o mundo e adicionam capacidades bioanalíticas internas de moléculas grandes e pequenas para apoiar os clientes desde os primeiros estudos em humanos até a prova de conceito e o desenvolvimento em fases posteriores.

"A conclusão desta aquisição fortalece ainda mais nossa plataforma de desenvolvimento clínico integrada, escalável e cientificamente diferenciada", afirmou Anshul Thakral, CEO da Fortrea. "Esta transação é um exemplo do progresso tangível no retorno da Fortrea ao crescimento, com investimentos na conquista de novas oportunidades e criação de valor duradouro para os clientes. Ao reunir capacidades complementares em farmacologia clínica e bioanalítica, esperamos aumentar a velocidade, flexibilidade e talento oferecidos aos clientes na condução de programas de desenvolvimento cada vez mais complexos. Temos o prazer de dar as boas-vindas à equipe de Serviços em Fase Inicial à Fortrea e estamos comprometidos em oferecer uma experiência perfeita para clientes, voluntários e pacientes a quem atendemos."

"Com este investimento, a Fortrea eleva seu potencial para projetar e executar programas de desenvolvimento inicial com maior velocidade, rigor científico e conectividade operacional", disse Scott Dove, Ph.D., presidente de Serviços de Farmacologia Clínica da Fortrea. "A adição de recursos bioanalíticos exclusivos e a capacidade expandida em CRU oferece às nossas equipes mais formas de apoiar estudos simples e complexos, agilizar a execução e gerar dados de alta qualidade para direcionar decisões de desenvolvimento."

Os novos recursos também complementam os negócios existentes em Serviços de Farmacologia Clínica e ampliam a presença da empresa em CRUs na América do Norte. A operação conjunta reduz transferências operacionais entre funções clínicas e bioanalíticas, otimiza prazos de entrega e oferece aos clientes maior flexibilidade para estudos complexos ou de grande porte, além de acesso ampliado a populações diversas de voluntários e mais leitos em toda a rede de desenvolvimento inicial da Fortrea.

A Fortrea e a Worldwide Clinical Trials pretendem celebrar uma série de acordos para apoiar a continuidade de clientes, funcionários e programas em andamento. As duas organizações permanecem focadas em manter o ritmo dos projetos e proporcionar uma transição sem interrupções para colaboradores, clientes e voluntários.

As operações de Serviços em Fase Inicial, recém-adquiridas, agora integram a unidade de negócios em Serviços de Farmacologia Clínica Fortrea.

Consultores

Barclays atuou como consultor financeiro da Fortrea, e Mintz, Levin, Cohn, Ferris, Glovsky and Popeo, P.C. atuou como consultor jurídico.

Sobre a Fortrea

A Fortrea (Nasdaq: FTRE) é fornecedora líder global de soluções para o desenvolvimento clínico para a indústria de ciências da vida. Fazemos parcerias com grandes e emergentes empresas biofarmacêuticas, de biotecnologia, de dispositivos médicos e de diagnóstico para impulsionar a inovação na saúde que acelera terapias que mudam a vida dos pacientes. A Fortrea fornece gerenciamento de testes clínicos de fase I-IV, farmacologia clínica e serviços de consultoria. As soluções da Fortrea utilizam suas três décadas de experiência abrangendo mais de 20 áreas terapêuticas, sua dedicação ao rigor científico, insights excepcionais e uma forte rede de pesquisadores. Nossa equipe talentosa e diversificada, presente em 100 países, é dimensionada para fornecer soluções focadas e ágeis para clientes globais. Para mais informações sobre como a Fortrea está agilizando o desenvolvimento de medicamentos, visite Fortrea.com e siga-nos no LinkedIn, X e Bluesky.

Advertência a Respeito de Declarações de Previsão

Este comunicado contém “declarações de previsão” de acordo com a definição do termo estabelecido na Seção 27A da Lei de Valores Mobiliários (Securities Act) e na Seção 21E da Lei de Mercados Mobiliários (Securities Exchange Act). As declarações de previsão, por sua natureza, abordam questões que são, em diferentes graus, incertas, como as declarações sobre os benefícios previstos da transação, incluindo o desempenho financeiro e operacional futuro, e o prazo previsto para a conclusão da transação. Neste contexto, as declarações de previsão geralmente abordam o desempenho futuro esperado e o desempenho financeiro e a condição financeira, e muitas vezes contêm palavras como “orientação”, “esperar”, “supor”, “antecipar”, “pretender”, “planejar”, “prever”, “acreditar”, “buscar”, “ver”, “irá”, “faria”, “alvo”, expressões semelhantes e variações ou negativos dessas palavras que se destinam a identificar declarações de previsão, embora nem todas as declarações de previsão contenham essas palavras de identificação. Os resultados reais podem diferir substancialmente dessas declarações de previsão devido a uma série de fatores, incluindo, entre outros: a capacidade das partes de atender às expectativas em relação aos tratamentos contábeis e fiscais da transação proposta; os benefícios esperados da aquisição podem não ser alcançados, ou podem ser alcançados mais lentamente ou em menor grau do que o esperado; dificuldades, atrasos, custos ou interrupções associados à integração dos negócios, operações, colaboradores, sistemas e processos adquiridos na Empresa; a capacidade de reter clientes e relacionamentos comerciais existentes das operações adquiridas e conquistar novos negócios após a aquisição; a capacidade de reter e integrar os principais funcionários da empresa adquirida, a capacidade das partes de cumprir suas respectivas obrigações nos termos dos serviços de transição e outros contratos, passivos, despesas ou efeitos adversos imprevistos associados à empresa adquirida, a capacidade de manter os requisitos regulamentares, de qualidade e de acreditação aplicáveis aos locais adquiridos e outros fatores descritos periodicamente nos documentos que a Empresa apresenta à SEC. Para uma discussão mais aprofundada dos riscos relacionados aos negócios da Empresa, consulte a Seção “Fatores de Risco” do Relatório Anual mais recente no Formulário 10-K e Relatórios Trimestrais subsequentes no Formulário 10-Q, arquivados na Comissão de Valores Mobiliários (a "SEC"), pois tais risco podem ser alterados ou atualizados ocasionalmente nos registros periódicos e outros registros subsequentes da Empresa na SEC, acessíveis no site da SEC em www.sec.gov. Esses fatores não devem ser interpretados como exaustivos e devem ser lidos em conjunto com as outras declarações de advertência incluídas ou incorporadas por referência neste relatório e nos registros da Empresa na SEC. As declarações de previsão incluídas neste comunicado são válidas apenas a partir da presente data e não assumimos nenhuma obrigação de atualizar essas declarações de previsão para indicar eventos ou acontecimentos subsequentes.

Contatos da Fortrea:

Galen Wilson (Mídia) – 703-298-0802, media@fortrea.com

Kate Dillon (Mídia) – 646-818-9115, kdillon@prosek.com

Tracy Krumme (Investidores) – 984-385-6707, Tracy.Krumme@fortrea.com

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9849744)