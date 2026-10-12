Médicos, especialistas em saúde pública e líderes da odontologia defendem a inclusão da saúde bucal nos cuidados de saúde cotidianos

Médicos, especialistas em saúde pública e líderes da odontologia defendem que a saúde bucal seja tratada como parte integrante da saúde geral. A mensagem é clara: dentes e gengivas saudáveis ??têm impacto além da boca, e a prevenção diária eficaz deve se tornar uma rotina nos cuidados de saúde.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261015403785/pt/

Oral health is part of overall health. Leading health experts are calling for oral health to become part of everyday health care, with prevention starting at home through healthier habits and daily care of teeth and gums.

O novo consenso internacional vai muito além da odontologia. Ele reuniu especialistas em periodontia, cardiologia, tratamento de diabetes, medicina de família, saúde pública, assistência social e educação em saúde. Convocado pela Federação Europeia de Periodontia (EFP) e pela Associação Europeia de Saúde Pública Odontológica (EADPH), o grupo conclama governos, sistemas de saúde e profissionais da área a incluírem a saúde bucal em ações de prevenção, na formação profissional, nos cuidados de rotina e nas políticas públicas de saúde.

"Doenças bucais, doenças cardíacas, diabetes e câncer compartilham as mesmas causas: açúcar, tabaco, álcool e condições de vulnerabilidade social. Não faz sentido preveni-las isoladamente", afirmou o professor Moritz Kebschull, ex-presidente da EFP e autor principal do documento. "O diferencial deste consenso é quem o elaborou: periodontistas e dentistas de saúde pública trabalhando em conjunto com cardiologistas e médicos de família. As evidências são mais claras no caso do diabetes, em que o tratamento de doenças gengivais ajuda os pacientes a controlar os níveis de açúcar no sangue."

O professor Anton Sculean, secretário-geral da EFP e coautor do trabalho, acrescentou: "Todo médico, enfermeiro e farmacêutico deveria estar apto a oferecer orientações básicas sobre escovação, limpeza entre os dentes e consultas regulares ao dentista; da mesma forma, os dentistas devem olhar além da boca, por exemplo, identificando casos de diabetes ainda não diagnosticados."

O professor Andreas Stavropoulos, tesoureiro da EFP e coautor do estudo, afirmou: "As doenças bucais custam cerca de 710 bilhões de dólares americanos por ano, e a maior parte desse impacto pode ser evitada. Incluir a saúde bucal nas estratégias de combate a doenças crônicas, no compartilhamento de registros médicos e nos fluxos de encaminhamento de pacientes é uma política de saúde sensata e uma forma eficiente de utilizar recursos limitados."

"Por muito tempo, a boca foi tratada como algo separado do restante do corpo. Este consenso deixa claro que não é bem assim", disse Benjamin Binot, presidente global da P&G Oral Care. "Nosso papel é ajudar a transformar essa ciência em algo que as pessoas possam colocar em prática todas as manhãs e noites. Isso significa oferecer produtos com eficácia comprovada, orientações que as pessoas possam seguir e parcerias que integrem a saúde bucal ao debate mais amplo sobre saúde."

Publicado em acesso aberto na revista Periodontology 2000, o artigo “Oral Health and Systemic Health Outcomes: A Call for Interdisciplinary Action” (Saúde Bucal e Desfechos de Saúde Sistêmica: Um Chamado à Ação Interdisciplinar) traduz o conhecimento científico disponível em recomendações práticas para o público, profissionais de saúde e formuladores de políticas públicas. As doenças bucais afetam cerca de 3,5 bilhões de pessoas em todo o mundo e compartilham muitos dos mesmos fatores de risco de outras doenças importantes, incluindo o consumo de açúcares adicionados, o uso de tabaco, o consumo nocivo de álcool e o acesso desigual a cuidados de saúde e a alimentos saudáveis.

O que o consenso significa para a saúde

O artigo reforça várias conclusões importantes:

A boca faz parte do corpo. Cuidar dos dentes e das gengivas é parte fundamental dos cuidados com a saúde geral.

Cuidar dos dentes e das gengivas é parte fundamental dos cuidados com a saúde geral. A prevenção diária é importante. A escovação regular, a limpeza interdental e outros hábitos saudáveis ??podem ajudar a manter a saúde das gengivas.

A escovação regular, a limpeza interdental e outros hábitos saudáveis ??podem ajudar a manter a saúde das gengivas. A saúde das gengivas merece mais atenção . Entre as doenças bucais, a doença gengival grave apresenta as evidências mais robustas de uma relação bidirecional com a saúde geral, especialmente com o diabetes. O consenso aponta que o tratamento da periodontite pode ajudar pessoas com diabetes a controlar os níveis de açúcar no sangue.

. Entre as doenças bucais, a doença gengival grave apresenta as evidências mais robustas de uma relação bidirecional com a saúde geral, especialmente com o diabetes. O consenso aponta que o tratamento da periodontite pode ajudar pessoas com diabetes a controlar os níveis de açúcar no sangue. A tecnologia utilizada para a higiene bucal é importante. O consenso destaca a importância da remoção eficaz da placa bacteriana para a manutenção da saúde gengival. Ao discutir abordagens embasadas em evidências, o artigo cita revisões publicadas que apontam benefícios das escovas de dentes elétricas com tecnologia oscilatória-rotatória e identifica os cremes dentais com fluoreto de estanho como um complemento, apoiado por evidências, à remoção mecânica da placa.

O consenso destaca a importância da remoção eficaz da placa bacteriana para a manutenção da saúde gengival. Ao discutir abordagens embasadas em evidências, o artigo cita revisões publicadas que apontam benefícios das escovas de dentes elétricas com tecnologia oscilatória-rotatória e identifica os cremes dentais com fluoreto de estanho como um complemento, apoiado por evidências, à remoção mecânica da placa. Os sistemas de saúde têm um papel fundamental a desempenhar. A saúde bucal deve ser integrada às estratégias de prevenção, à formação profissional, aos cuidados de rotina e às políticas de saúde, em vez de ser tratada separadamente.

O que as pessoas podem fazer hoje

O consenso aponta ações práticas que as pessoas podem adotar para proteger os dentes e as gengivas:

Escovar os dentes duas vezes ao dia com creme dental com flúor.

Higienizar os espaços entre os dentes diariamente.

Remover a placa bacteriana de forma eficaz para ajudar a manter gengivas mais saudáveis.

Limitar o consumo de açúcares adicionados em alimentos e bebidas.

Evitar o uso de tabaco e o consumo nocivo de álcool.

Realizar consultas odontológicas em intervalos adequados ao risco e às necessidades individuais.

Essas ações são importantes porque a placa bacteriana é a principal causa de doenças gengivais e periodontite. A remoção eficaz da placa todos os dias é a base para gengivas mais saudáveis.

As evidências apontam para escolhas tecnológicas específicas

O consenso destaca a remoção eficaz da placa e cita evidências existentes que embasam tecnologias e abordagens específicas.

Escovas de dentes elétricas com tecnologia oscilatória-rotatória. O documento aborda estratégias apoiadas por evidências para o controle da placa e a higiene bucal. Ele cita revisões sistemáticas publicadas que relatam benefícios das escovas elétricas oscilatórias-rotatórias na redução da placa e na melhoria da saúde gengival.

O documento aborda estratégias apoiadas por evidências para o controle da placa e a higiene bucal. Ele cita revisões sistemáticas publicadas que relatam benefícios das escovas elétricas oscilatórias-rotatórias na redução da placa e na melhoria da saúde gengival. Creme dental com fluoreto de estanho. O documento também aponta o creme dental com fluoreto de estanho como um complemento apoiado por evidências à remoção mecânica diária da placa por meio da escovação e da limpeza interdental.

Transformando o consenso em ação de saúde pública

O consenso defende que a saúde bucal se torne uma parte mais visível da saúde pública e da prevenção. Seu grupo de trabalho multidisciplinar incluiu líderes de saúde pública que contribuíram para as recomendações do documento voltadas a governos, sistemas de saúde, profissionais de saúde e comunidades.

O professor Raman Bedi, Presidente da Federação Mundial de Associações de Saúde Pública, afirmou: "As doenças bucais afetam cerca de 3,5 bilhões de pessoas e compartilham os mesmos fatores de risco de doenças cardíacas, diabetes e câncer: açúcar, tabaco, álcool e acesso desigual ao tratamento. No entanto, a saúde bucal ainda permanece fora da maioria das estratégias nacionais de combate a doenças não transmissíveis (DNTs). Este consenso oferece aos governos e sistemas de saúde um mandato claro para mudar essa situação. Integrar a saúde bucal à prevenção não é apenas uma questão odontológica; é uma necessidade de saúde pública."

A Dra. Gitana Rederiene, pesquisadora em saúde pública bucal e higienista dental, acrescentou:

“Este consenso é um passo importante para incluir a saúde bucal nos cuidados de saúde do dia a dia. Higienistas dentais e outros profissionais de saúde bucal desempenham um papel fundamental na prevenção, na detecção precoce e na orientação dos pacientes para o tratamento adequado. Ao trabalharmos de forma mais integrada entre as diferentes profissões, podemos reduzir desigualdades e melhorar tanto a saúde bucal quanto a saúde geral.”

“Este consenso fornece aos profissionais de saúde uma estrutura clara e baseada em evidências que associa a saúde bucal à saúde geral”, disse o Dr. William Minston, diretor de Relações Profissionais e Científicas da P&G Oral Care. “Ele também ressalta que a maneira como as pessoas higienizam os dentes é importante e que as tecnologias escolhidas devem ser respaldadas por evidências sólidas.”

Resposta da P&G Oral Care

A P&G Oral Care acolhe o consenso independente e ajudará a tornar suas recomendações mais fáceis de compreender e de colocar em prática, trabalhando em conjunto com profissionais de odontologia, consumidores, varejistas e parceiros da área de saúde pública.

A P&G continuará desenvolvendo produtos embasados ??em ciência de qualidade e ajudando as pessoas a entender como os hábitos diários — bem como os produtos e tecnologias que utilizam — podem fazer uma diferença significativa em sua saúde bucal.

Um chamado à ação para diversas áreas da saúde

O documento propõe uma colaboração mais estreita entre as áreas de odontologia, medicina, saúde pública, medicina de família, assistência social e educação em saúde. Ele solicita aos formuladores de políticas e aos sistemas de saúde que:

Incluam a saúde bucal em estratégias mais amplas de prevenção e saúde.

Fortaleçam a educação em saúde bucal entre os profissionais de saúde.

Integrem a saúde bucal ao atendimento de rotina, quando apropriado.

Apoiem a colaboração entre profissionais de odontologia, medicina e saúde pública.

Abordem os fatores comportamentais, sociais e comerciais comuns que contribuem para doenças bucais e outras doenças não transmissíveis.

Reduzam as desigualdades no acesso à prevenção e ao tratamento.

O documento técnico foi apresentado em 3 de setembro de 2026, durante a reunião da Associação Internacional de Pesquisa Odontológica (IADR) em Lisboa, Portugal, no simpósio “Oral and Systemic Health: A Call to Action!”, apoiado pela Procter & Gamble. Os palestrantes representaram a EFP, a EADPH e a Federação Mundial do Coração (World Heart Federation), discutindo as evidências que ligam a saúde bucal à sistêmica, a prevenção e o tratamento da inflamação gengival e as próximas ações necessárias. A sessão foi gravada para disponibilizar a discussão a um público profissional mais amplo.

Referências:

- Kebschull M, Demmer RT, Pitts N, et al. Saúde bucal e desfechos de saúde sistêmica: um apelo à ação interdisciplinar. Periodontology 2000. 2026; 00: 1-25. doi: 10.1111/prd.70086

- Saúde bucal e desfechos de saúde sistêmica: um chamado para a ação interdisciplinar

- Simpósio “Oral and Systemic Health - A call to action” em 3 de setembro de 2026, às 10h30 (CEST), durante o Congresso de Pesquisa em Saúde Bucal de 2026, organizado pela Divisão Europeia Continental (CED-IADR) em colaboração com a Divisão Escandinava (NOF-IADR) da Associação Internacional de Pesquisa Odontológica, Oral e Craniofacial (IADR).

Sobre a Federação Europeia de Periodontia

A Federação Europeia de Periodontia (EFP) é uma organização global sem fins lucrativos dedicada a promover a ciência e a prática da periodontia, bem como a conscientização sobre saúde bucal e doenças gengivais. Sua visão é "Melhor saúde bucal para todos". Por meio de pesquisa, educação, diretrizes de prática clínica e iniciativas de saúde pública, a EFP trabalha para melhorar a saúde bucal e fortalecer sua integração aos cuidados de saúde gerais. A EFP representa sociedades nacionais de periodontia e promove abordagens baseadas em evidências para a prevenção, o diagnóstico e o tratamento de doenças periodontais. www.efp.org

Sobre a Associação Europeia de Saúde Pública Odontológica

A Associação Europeia de Saúde Pública Odontológica (EADPH) dedica-se a melhorar a saúde bucal e reduzir as desigualdades nessa área por meio de pesquisa, educação, políticas e ações de saúde pública. Reunindo especialistas de toda a Europa e de outras regiões, a EADPH promove abordagens baseadas em evidências que melhoram a saúde bucal da população e apoiam a integração da saúde bucal em sistemas de saúde mais amplos. https://www.eadph.org

Sobre a Federação Mundial de Associações de Saúde Pública

A Federação Mundial de Associações de Saúde Pública (WFPHA) é a voz global da saúde pública, representando associações e organizações de saúde pública em todo o mundo. Por meio de defesa de causas, educação, colaboração e liderança em políticas, a WFPHA trabalha para melhorar a saúde da população, reduzir as desigualdades em saúde e fortalecer os sistemas de saúde pública. A Federação promove abordagens baseadas em evidências para prevenir doenças e promover a saúde e o bem-estar para todos. https://www.wfpha.org

Sobre a Oral-B

A Oral-B é líder mundial no mercado de escovação — um setor que movimenta mais de 5 bilhões de dólares — e utiliza mais de 75 anos de experiência para promover vidas mais saudáveis ??para todos por meio de melhores cuidados bucais. A marca oferece uma ampla variedade de produtos para criar uma rotina personalizada de cuidados bucais, garantindo sempre a melhor limpeza; seu portfólio inclui escovas de dente manuais, a pilha e elétricas para crianças e adultos, além de produtos interdentais, como fio dental. As escovas elétricas da linha Oral-B iO contam com o que há de mais moderno em tecnologia de escovação, apresentando uma cabeça redonda oscilante-rotativa inspirada em instrumentos odontológicos, capaz de remover 100% mais placa bacteriana do que as escovas manuais comuns, resultando em dentes mais limpos e gengivas mais saudáveis. https://www.oralb.com

Sobre a Crest

Desde o seu lançamento em 1955, a Crest tem estado na vanguarda da inovação em cuidados bucais, promovendo sorrisos mais saudáveis ??há 70 anos. Com o respaldo de décadas de pesquisa e a confiança de profissionais de odontologia, a Crest oferece um portfólio completo de produtos desenvolvidos para atender às necessidades em constante evolução de famílias e indivíduos — desde a proteção contra cáries e o fortalecimento do esmalte até o clareamento avançado, saúde das gengivas e alívio da sensibilidade com fluoreto de estanho estabilizado. Além de cremes dentais, a Crest oferece soluções abrangentes de cuidados bucais, incluindo enxaguantes bucais, tratamentos de clareamento e rotinas diárias que atuam em conjunto para maximizar os benefícios da escovação. https://www.crest.com

Sobre a P&G

A P&G atende consumidores em todo o mundo com um dos portfólios mais sólidos de marcas líderes, confiáveis ??e de qualidade, incluindo Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide® e Whisper®. A comunidade da P&G abrange operações em aproximadamente 70 países ao redor do mundo. Acesse https://www.pg.com para obter as últimas notícias e informações sobre a P&G e suas marcas. Para outras notícias da P&G, acesse https://www.pg.com/news.

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Imprensa: Cristina Morillo, Diretora Sênior, P&G | Morillogomez.c@pg.com

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Área científica: Dr. William Minston, Diretor de Relações Profissionais e Científicas, P&G Oral Care | Minston.w@pg.com