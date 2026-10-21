Empresas brasileiras modernizam a supply chain em busca de resiliência

Empresas no Brasil estão adotando sistemas integrados de supply chain para aprimorar a execução ao longo das cadeias de valor e lidar com condições de negócios cada vez mais complexas, segundo um novo relatório de pesquisa publicado hoje pelo Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), uma empresa global de pesquisa e consultoria em tecnologia, focada em IA.

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O relatório ISG Provider Lens® Supply Chain Services 2026 para o Brasil aponta que as empresas pioneiras na adoção de novas tecnologias estão alcançando progressos significativos em áreas operacionais críticas, à medida que implementam novos conceitos e metodologias digitais. A orquestração inteligente e a gestão de riscos são prioridades elevadas para companhias que buscam um desempenho superior e a entrega de valor. As organizações estão tratando a execução da cadeia de suprimentos como um requisito estratégico, o que demanda uma coordenação mais estreita entre colaboradores e fornecedores.

“O principal desafio já não é selecionar tecnologias para a supply chain, mas sim organizar processos e competências em torno de metas de execução”, afirmou Bob Krohn, sócio da ISG na área de manufatura. “As empresas brasileiras obterão o maior valor quando a modernização abranger toda a cadeia de valor, e não apenas capacidades isoladas.”

No Brasil, as organizações estão ampliando a modernização para aprimorar os processos da supply chain de ponta a ponta. Elas estão implementando iniciativas para tornar cada componente mais digital, transparente e dinâmico. A expansão do processamento em nuvem, arquiteturas de dados mais fluidas e data lakes mais abrangentes eliminam silos de informação, viabilizando análises de grande volume. As empresas também estão adotando a automação ágil de tarefas e a sincronização de processos entre departamentos, visando reduzir custos e identificar gargalos em todo o ciclo da supply chain.

As empresas estão aplicando modelos de IA e GenAI para subsidiar decisões e automatizar análises de grande volume. Essas tecnologias permitem que as organizações reformulem cenários de ponta a ponta e, inclusive, reprogramem decisões quando partes do processo exigem reestruturação. Soluções que utilizam gêmeos digitais desempenham um papel cada vez mais relevante nas operações da supply chain, integrando dados em tempo real provenientes de diversas aplicações, sensores e torres de controle para ampliar a visibilidade. Os gêmeos digitais permitem que as equipes simulem e otimizem ativos, processos ou toda a supply chain.

As empresas estão utilizando torres de controle cada vez mais maduras para harmonizar processos e competências organizacionais ao longo da cadeia de valor. Esses sistemas avaliam condições passadas, presentes e esperadas, indicam possíveis impactos e recomendam a resposta que apresenta o menor risco. Eles conseguem analisar resultados com base em lições aprendidas e executar automaticamente, em larga escala, as ações selecionadas. Segundo a ISG, as equipes de gestão de riscos estão adotando o monitoramento preditivo para antecipar interrupções e manter a continuidade das operações, minimizando impactos financeiros.

“A resiliência da supply chain depende da capacidade de transformar alertas em ações coordenadas antes que interrupções afetem o negócio”, afirmou Sidney Corrêa Nobre, autor principal do relatório. “As empresas esperam que os fornecedores integrem dados, automatizem recomendações e apoiem o replanejamento em toda a cadeia de valor.”

O relatório também explora outras tendências da supply chain que afetam as empresas no Brasil, incluindo o uso crescente da gestão de fornecedores em múltiplos níveis e a integração de riscos de cibersegurança, climáticos e geopolíticos ao planejamento da supply chain.

Para mais informações sobre os desafios na supply chain enfrentados pelas empresas no Brasil, bem como as orientações da ISG para superá-los, confira o relatório ISG Provider Lens Focal Points aqui.

O relatório avalia as capacidades de 31 fornecedores em três quadrantes: Supply Chain Operations Modernization Services, Intelligent Supply Chain Orchestration and Control Tower Services e Supply Chain Risk, Resilience and Compliance Services.

O relatório aponta Accenture, Deloitte, EY e TCS como líderes nos três quadrantes. Indica Exed Consulting, ILOS, MadeinWeb, Peers, Sequor, Wipro e Xcelis Solutions como líderes em dois quadrantes cada. Aponta Alvarez & Marsal, Andersen Consulting, Peloton, PwC e Stefanini como líderes em um quadrante cada.

Além disso, Andersen Consulting, Peloton, Sequor e Xcelis Solutions são reconhecidas como Rising Stars — empresas com um “portfólio promissor” e “alto potencial futuro”, segundo a definição do ISG — em um quadrante cada.

Versões personalizadas do relatório estão disponíveis em Accenture e MadeinWeb.

Na área de experiência do cliente, a HCLTech foi nomeada ISG CX Star Performer global para 2026 entre os fornecedores de serviços de supply chain. A HCLTech obteve as pontuações mais altas de satisfação do cliente na pesquisa Voice of the Customer da ISG, parte do programa ISG Star of Excellence™, o principal reconhecimento de qualidade para o setor de tecnologia e serviços empresariais.

O relatório ISG Provider LensSupply Chain Services 2026 para o Brasil está disponível para assinantes ou para compra única nesta página.

Sobre a ISG

A ISG (Nasdaq: III) é uma empresa global de pesquisa e consultoria tecnológica focada em inteligência artificial. Parceira de confiança de mais de 900 clientes, incluindo 75 das 100 maiores empresas do mundo, a ISG é líder de longa data em tecnologia e serviços empresariais, estando agora na vanguarda da utilização da IA para ajudar as organizações a alcançar a excelência operacional e um crescimento mais acelerado. A empresa, fundada em 2006, é conhecida por seus dados e pesquisas de mercado proprietários, conhecimento profundo e governança dos ecossistemas de fornecedores, e pela experiência de seus 1.500 profissionais em todo o mundo, que trabalham juntos para ajudar os clientes a maximizar o valor de seus investimentos em tecnologia.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261021570939/pt/

Laura Hupprich, ISG

+1 203-517-3132

laura.hupprich@isg-one.com

Thábata Mondoni, Mondoni Press para ISG

Contato: +55 11 98671 5652

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