IA ajuda a transformar pequenos negócios

Quanto comprar de cada ingrediente? Como evitar que um produto falte justamente em um dia de maior movimento? E como reduzir o desperdício sem comprometer as vendas? Essas são algumas das decisões que fazem parte da rotina de quem empreende com alimentação e nas quais a inteligência artificial pode se tornar uma aliada.

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A tecnologia pode ajudar, por exemplo, a analisar o histórico de vendas, prever a quantidade de ingredientes necessária para determinados períodos e apoiar o planejamento das compras. Na prática, essas informações podem contribuir para uma gestão mais eficiente dos recursos, ajudando a evitar tanto a falta de insumos quanto o desperdício.

Esse é um dos temas abordados pelo Coca-Cola Dá um Gás no Seu Negócio, plataforma gratuita de capacitação da Coca-Cola Brasil voltada a micro e pequenos empreendedores. Com 21 cursos online, rápidos e práticos, a iniciativa reúne conteúdos sobre diferentes desafios de quem empreende, como gestão financeira, precificação, marketing, atendimento, estoque, sustentabilidade e inteligência artificial. Os cursos têm duração de 7 e 19 minutos, em média.

IA na rotina de quem empreende

Entre os conteúdos disponíveis está o curso “Como usar IA a favor do negócio”, conduzido pela chef Carmem Virgínia. Voltada a quem empreende com alimentação, a capacitação apresenta possibilidades de aplicação da inteligência artificial em diferentes etapas da rotina, mostrando como a tecnologia pode apoiar a operação e a tomada de decisões.

Além de auxiliar no planejamento das compras, a IA pode ser usada para otimizar recursos, apoiar a gestão de estoque e tornar a precificação mais eficiente. O curso também apresenta possibilidades como cardápios digitais inteligentes, padronização da qualidade dos produtos e sugestão de combinações e novos pratos.

Na cozinha, por exemplo, a análise das vendas pode ajudar a estimar quanto comprar de determinado ingrediente para diferentes dias ou períodos. Com um planejamento mais próximo da demanda, o empreendedor pode evitar tanto a falta de insumos quanto compras em excesso, contribuindo para reduzir desperdícios e aproveitar melhor os recursos disponíveis.

Conhecimento para diferentes desafios

Além de IA, estão disponíveis capacitações sobre empreendedorismo, gastronomia, precificação, gestão financeira, atendimento, marketing, gestão de estoque e sustentabilidade, entre outros temas. A proposta é oferecer conhecimento prático e acessível para apoiar diferentes necessidades da rotina dos pequenos negócios.

“A plataforma reúne cursos para diferentes momentos da jornada de quem empreende. Quem está começando precisa entender questões como fluxo de caixa e como separar o dinheiro pessoal do dinheiro do negócio. Já quem está em uma etapa mais avançada pode buscar temas como inteligência artificial e entender como aplicá-la ao dia a dia da empresa. A proposta é oferecer conteúdos que façam sentido para cada etapa do empreendedor”, afirma Katielle Haffner, diretora de Sustentabilidade da Coca-Cola Brasil.

Os cursos são gratuitos e podem ser acessados pelo celular ou computador. Para começar, basta acessar a plataforma, informar o nome completo e assistir às aulas. Cada participante pode acompanhar os conteúdos no próprio ritmo e, ao concluir um curso, recebe um certificado da Coca-Cola Brasil.

Confira os cursos:

Como Começar um Negócio Gastando Pouco: https://cursos.cocacoladaumgasnoseunegocio.com/#/curso/como-comecar-um-negocio-gastando-pouco/OKIXa9w9x68

Como usar a IA a favor do seu negócio: https://cursos.cocacoladaumgasnoseunegocio.com/#/curso/como-usar-a-ia-a-favor-do-seu-negocio/1NGvRa6-wNQ

Confira todos os cursos: https://cursos.cocacoladaumgasnoseunegocio.com/#/

Sobre o Coca-Cola Dá um Gás no Seu Negócio

O Coca-Cola Dá um Gás no Seu Negócio é uma plataforma gratuita de capacitação criada para apoiar micro e pequenos empreendedores por meio de conteúdos online voltados à gestão e ao desenvolvimento dos negócios.

Com cursos rápidos, práticos e certificados, a iniciativa oferece conhecimento acessível sobre temas como empreendedorismo, marketing, gestão financeira, atendimento, precificação, sustentabilidade e inteligência artificial, entre outros.

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Para mais informações, basta acessar https://cocacoladaumgasnoseunegocio.com/