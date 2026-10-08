NIQ atinge marco importante na aquisição da The U Group, fortalecendo a inteligência confiável e o The Full View™

A NielsenIQ (NYSE: NIQ) anunciou hoje que sua subsidiária australiana integral, a Nielsen Connect Australia Pty Ltd (NIQ Australia), ultrapassou o patamar de 90% de aceitação dos acionistas em sua oferta pública de aquisição (fora do mercado) da The U Group & Co Limited (The U Group), uma empresa sediada na Austrália especializada em participação do consumidor, inteligência baseada em recibos e recursos de processamento de dados impulsionados por IA.

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Atingir esse patamar de aceitação representa um marco significativo no processo da transação e permite que a NIQ Australia prossiga com a aquisição compulsória das ações restantes da The U Group, em conformidade com a legislação australiana aplicável.

Com base em uma parceria bem-sucedida de cinco anos, a transação fortalece a base de inteligência confiável da NIQ e impulsiona sua estratégia de oferecer a compreensão mais completa do setor sobre o comportamento de compra do consumidor. Ao combinar as capacidades de medição, análise e inteligência do consumidor da NIQ com os recursos da The U Group — incluindo participação do consumidor, inteligência de recibos e tecnologias baseadas em IA, como o aplicativo ReceiptJar —, a NIQ aprimorará ainda mais o The Full View™ e ampliará o acesso a dados reais sobre o comportamento de compra dos consumidores.

Essa combinação fortalecerá as capacidades de inteligência do consumidor da NIQ, complementando as soluções existentes de painel de consumidores e Homescan com sinais de compra diferenciados, autorizados pelos consumidores e insights baseados em recibos. Juntas, essas capacidades proporcionam uma visão mais conectada do comportamento do consumidor e criam novas oportunidades de inovação, medição e geração de valor para os clientes.

"Cada nova forma de comprar cria um novo desafio de medição para marcas e varejistas", afirmou Troy Treangen, Diretor de IA e Produtos da NIQ . "Cada nova forma de comprar cria um novo desafio de medição para marcas e varejistas", afirmou Troy Treangen, Diretor de IA e Produtos da NIQ. "A inteligência de recibos e as tecnologias baseadas em IA da The U Group nos ajudarão a fortalecer nossos painéis de consumidores e a oferecer aos clientes uma visão mais clara do comportamento de compra em diversos canais, incluindo o canal emergente de comércio via agentes. À medida que agentes de IA influenciam cada vez mais o que as pessoas compram, conectar essas decisões às compras reais torna-se essencial. Essa combinação fortalece o The Full View™ e a base de dados necessária para construirmos a próxima geração de inteligência do consumidor."

A transação também reflete o compromisso contínuo da NIQ em investir em dados, tecnologia e capacidades diferenciadas que impulsionam o crescimento e a inovação para clientes em todo o mundo.

Espera-se que o processo de aquisição compulsória e outras etapas restantes necessárias para concluir a transação prossigam de acordo com os requisitos legais australianos.

Sobre a NIQ

A NielsenIQ (NYSE: NIQ) é uma empresa líder em inteligência de consumo, oferecendo a compreensão mais completa e confiável do comportamento de compra e revelando novos caminhos para o crescimento. Ao combinar uma presença global incomparável de dados e medições detalhadas de consumidores e varejo com décadas de expertise em modelagem de IA, a NielsenIQ desenvolve sistemas de decisão que ajudam empresas a transformar dados complexos em ações seguras.

Com operações em mais de 90 países, a NIQ cobre aproximadamente 82% da população mundial e mais de 7,4 biliões de dólares em gastos de consumo globais. Por meio de plataformas baseadas em nuvem, análises avançadas e insights orientados por IA, a NIQ oferece The Full View™, ajudando marcas e varejistas a entender o que os consumidores compram, por que compram e o que fazer a seguir.

Para obter mais informações, acesse NIQ.com.

NIQ-IR

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261008588809/pt/

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