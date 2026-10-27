Vozes pela Proteção rompe silêncio sobre violência sexual

Como transformar o espaço cotidiano em um ambiente de informação, reflexão e proteção? Essa é a proposta da Loja de Inconveniência, uma instalação cenográfica, lúdica e imersiva que será levada a cinco capitais brasileiras pelo projeto Vozes pela Proteção – Quebrando a Inconveniência, patrocinado pela Vibra, que integra as ações do Movimento Violência Sexual Zero. A iniciativa utiliza a arte, a educação e a mobilização social para ampliar o conhecimento sobre a prevenção da violência sexual contra crianças e adolescentes, seus sinais e os caminhos para buscar ajuda.



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O Movimento Violência Sexual Zero é uma iniciativa liderada pela Vibra, Childhood Brasil, Instituto Liberta e Grupo Mulheres do Brasil, que mobiliza empresas, organizações e a sociedade para prevenir e enfrentar a violência sexual contra crianças e adolescentes. A experiência tem uma programação que também contempla o espetáculo musical Vozes Silenciadas, rodas de conversa, intervenções urbanas e distribuição de materiais educativos. A programação, que já passou por Florianópolis (SC), chega esta semana a Porto Alegre (RS) e passará ainda por Belo Horizonte (MG), São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ) no primeiro semestre de 2027. Todas as atividades são gratuitas.



A loja fica instalada em praças de grande circulação por quinze dias em cada uma das capitais e convida o público a entrar em um espaço inspirado nas tradicionais lojas de conveniência, mas com uma proposta diferente: em vez de produtos, o ambiente apresenta informações, conteúdos educativos e orientações relacionadas à proteção de crianças e adolescentes. A experiência busca transformar um local conhecido e cotidiano em um espaço de sensibilização e diálogo sobre um tema que ainda é cercado de silêncio e invisibilidade.



“A Loja de Inconveniência foi a primeira ação da Vibra dentro do Movimento Violência Sexual Zero e, desde o início, mostrou o potencial de usar a nossa presença e capilaridade para levar informação e mobilização a diferentes públicos. Agora, a iniciativa ganha um novo formato e circula por diferentes cidades, ampliando o alcance dessa mensagem por meio da cultura e de uma experiência imersiva. Para a Vibra, apoiar e criar iniciativas como essa é uma forma de colocar nossa capacidade de mobilização a serviço de uma causa que precisa ser enfrentada por toda a sociedade e contribuir para fortalecer a proteção de crianças e adolescentes”, destaca Aspen Andersen, vice-presidente de Gente, Tecnologia e ESG da Vibra, patrocinadora do projeto.



As cidades também receberão outras ações, como o espetáculo musical Vozes Silenciadas, que narra a história de Luna, uma adolescente que descobre na música uma forma de enfrentar seus medos, reconstruir sua identidade e denunciar um trauma profundo. A narrativa, costurada com depoimentos reais e traduzida em canções intensas e coreografias expressivas, convida o público a refletir sobre a importância da prevenção, do acolhimento e da denúncia violência sexual contra crianças e adolescentes.



Ao final das apresentações, serão promovidos debates e rodas de conversa, além da distribuição de materiais educativos com informações sobre prevenção, acolhimento e canais de denúncia. A proposta é ampliar o diálogo e fortalecer a rede de proteção, envolvendo crianças, adolescentes, famílias e educadores.



A proposta



O projeto Vozes pela Proteção – Quebrando a Inconveniência, que integra as ações do Movimento Violência Sexual Zero, utiliza a cultura, a educação e a mobilização social como ferramentas de conscientização e prevenção da violência sexual contra crianças e adolescentes. Realizada por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (PRONAC 257495), a proposta conta com o patrocínio da Vibra, a realização da Think Projetos e da MR2 Cultural, e o apoio da Childhood Brasil, do Instituto Liberta e do Grupo Mulheres do Brasil.



Serviço | Vozes pela Proteção em Porto Alegre (RS)



Programação:



Loja de Inconveniência: de 30 de outubro a 15 de novembro, das 10h às 20h, na Feira do Livro de Porto Alegre | Praça da Alfândega - Centro Histórico, Porto Alegre/RS.

Espetáculo Vozes Silenciadas - abertas à população: Feira do Livro de Porto Alegre | Praça da Alfândega - Centro Histórico, Porto Alegre/RS.

06/11/2026 - 14h00 e 16h30 | 07/11/2026 - 11h30, 14h30, 16h30 e 18h | 08/11/2026 - 11h30, 14h30, 16h30 e 18h

Workshops, oficinas, rodas de conversa e distribuição de materiais educativos - Praça CEU Bom Jesus, Praça CEU Restinga e Lomba do Pinheiro: mediante agendamento com a Secretaria Municipal de Assistência Social de Porto Alegre.



Entrada: gratuita

Classificação indicativa: Loja de Inconveniência - 18 anos | Espetáculo Vozes Silenciadas - 6 anos

Acessibilidade: intérprete de Libras nas apresentações do espetáculo e acesso para pessoas com mobilidade reduzida na Loja de Inconveniência.



Sobre o Movimento Violência Sexual Zero



O Movimento Violência Sexual Zero é uma iniciativa liderada pela Vibra, Childhood Brasil, Instituto Liberta e Grupo Mulheres do Brasil, que mobiliza empresas, organizações e a sociedade para prevenir e enfrentar a violência sexual contra crianças e adolescentes. Com mais de 220 organizações participantes e potencial para mobilizar mais de 2 milhões de colaboradores, o Movimento promove ações de conscientização, formação e fortalecimento das redes de proteção, além de desenvolver iniciativas de utilidade pública que ampliam o acesso à informação e aos serviços de garantia de direitos.

Sobre a Vibra



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Líder no mercado brasileiro de distribuição de combustíveis e de lubrificantes, a Vibra oferece soluções além dos combustíveis tradicionais, atendendo às necessidades energéticas de seus clientes, alinhada às melhores práticas de ESG do setor. Nos últimos anos, foram investidos mais de R$ 7 bilhões em projetos de transição energética, visando um portfólio de soluções renováveis e descarbonização. No mercado de distribuição de combustíveis, a Vibra detém a licença da marca Petrobras, operando uma rede com cerca de 7,5 mil postos de combustíveis em todo o país, incluindo as franquias BR Mania e Lubrax+.