Dia Nacional da Saúde Bucal: os cuidados simples que transformam o sorriso

Celebrado neste domingo (25/10), o Dia Nacional da Saúde Bucal chama a atenção para atitudes diárias que evitam complicações e garantem dentes fortes ao longo dos anos. Criada pela Lei nº 10.465/2002, a data oficial busca conscientizar a população sobre como a higienização correta previne problemas graves e preserva o bem-estar de todo o organismo.

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Muitas pessoas associam os cuidados com a boca apenas à estética do sorriso, mas o equilíbrio bucal influencia diretamente funções vitais como mastigação, fala e digestão. Além disso, bactérias acumuladas na gengiva podem entrar na corrente sanguínea e desencadear problemas cardíacos graves, como a endocardite bacteriana.

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Hábitos diários que fazem a diferença

Manter a boca protegida não exige procedimentos complexos, mas sim constância em hábitos simples aplicados desde as primeiras horas da manhã. A escovação eficiente deve ocorrer após as principais refeições, utilizando escova com cerdas macias para não machucar os tecidos gengivais.

O uso do fio dental precisa fazer parte da rotina diária de limpeza, pois a escova não consegue alcançar todos os espaços entre os dentes. Esse hábito remove restos de alimentos e a placa bacteriana de áreas críticas, impedindo a formação de tártaro e inflamações como a gengivite.

Higienizar a língua também é fundamental para reduzir o mau hálito e eliminar colônias de bactérias que se fixam na superfície. Raspadores linguais ou a própria escova de dentes desempenham esse papel com rapidez.

Atenção com a escova e visitas de rotina

A conservação dos instrumentos de limpeza afeta o resultado final. A recomendação padrão inclui a substituição da escova de dentes a cada três meses ou sempre que as cerdas começarem a deformar. Usar o acessório após quadros de gripe ou resfriado também exige cautela para evitar nova contaminação.

A alimentação exerce papel decisivo na integridade dos dentes. Alimentos ricos em açúcares e carboidratos simples alimentam micro-organismos que produzem ácidos corrosivos para o esmalte dentário, abrindo caminho para o surgimento de cáries precoces. Priorizar água, vegetais crocantes e alimentos ricos em cálcio fortalece a estrutura mineral.

Consultar um cirurgião-dentista ao menos duas vezes ao ano garante limpezas profissionais e a identificação precoce de qualquer anomalia antes do surgimento de dor ou desconforto. Aproveitar o marco do Dia Nacional da Saúde Bucal para agendar uma avaliação e adotar pequenos ajustes na rotina assegura um sorriso funcional e saudável durante toda a vida.

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*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria