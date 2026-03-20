Assine
overlay
Início Bem viver
HIGIENE BUCAL

Saúde bucal: uso irregular do fio dental ainda é desafio no Brasil

Apesar do hábito de escovar os dentes, falhas na rotina, como uso irregular do fio dental, ainda comprometem a saúde bucal no pais

Publicidade
Carregando...
Nara Ferreira
Nara Ferreira
Repórter
Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.
20/03/2026 16:00

compartilhe

SIGA
x
mulher boca aberta sendo atendida por dentista
Pesquisa Nacional de Saúde Bucal, conduzida em parceria com o Sistema Único de Saúde (SUS) e a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), lançam luz sobre um persistente desafio de saúde pública no Brasil: a cárie dentária. Segundo a pesquisa, 41,5% da população brasileira apresentava cárie, com uma média de 2,2 dentes cariados por pessoa crédito: ArtPhoto_studio/Freepik

Promovido globalmente pela World Dental Federation (FDI), o Dia Mundial da Saúde Bucal, realizado nesta sexta-feira (20/3), foi criado para conscientizar a população sobre a importância da saúde da boca para o bem-estar geral.  Com o tema “Boca feliz é uma vida feliz”, os dados da entidade responsável pela criação da data destacam que mais de 90% da população mundial sofrerá com alguma doença bucal ao longo da vida.A iniciativa reúne entidades odontológicas de diversos países e considera os desafios específicos de cada cultura. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

No Brasil, por exemplo, o cenário da higiene bucal não é dos mais favoráveis. Embora o país seja conhecido pelo hábito, e a maioria das pessoas escove os dentes diariamente, falhas na técnica e na rotina ainda comprometem a saúde bucal da população, especialmente no que diz respeito ao uso do fio dental.

Um estudo do Datafolha, encomendado pelo Conselho Federal de Odontologia (CFO), mostra que 57% dos entrevistados afirmam utilizar fio dental. Desses, 30% usam mais de uma vez por dia e apenas 17% utilizam o produto uma vez ao dia.

 

Leia Mais

Higiene bucal

A ausência do uso do fio dental pode aumentar as chances de lesões cariosas entre os dentes, regiões onde as cerdas das escovas não conseguem alcançar. Além disso, pode elevar o risco de gengivite e periodontite, doenças que afetam o tecido de suporte dentário, como gengiva, osso e ligamento periodontal, e que, quando inflamados pela falta do fio dental, podem causar sangramento gengival, perda óssea, mau hálito e até perda dentária.

Somado a isso, os números acendem um alerta: de acordo com a última Pesquisa Nacional de Saúde Bucal, realizada com mais de 40 mil pessoas, cerca de metade dos adultos (de 35 a 44 anos) apresentava um ou mais dentes com cárie não tratada. Além disso, aproximadamente metade desse grupo também necessitava de algum tipo de prótese dentária.

Além da cárie, outras doenças que podem acometer a boca, de acordo com o Ministério da Saúde, são:
  • Doença periodontal (inflamação dos tecidos que suportam os dentes)
  • Lesões bucais (inchaços, manchas ou feridas na boca, língua ou lábios)
  • Câncer de boca, que, somente no triênio de 2026 a 2028, deve registrar 17.190 novos casos no Brasil, segundo estimativa do Instituto Nacional de Câncer (Inca)
  • Mau hálito
  • Placa dentária (conjunto de micro-organismos que coloniza a cavidade bucal)
  • Tártaro (endurecimento da placa dentária)
  • Gengivite (inflamação da gengiva)

Para além da falta do uso diário do fio dental, a especialista Gabriela Ribeiro de Araújo, PhD em Odontologia e professora da Faculdade da Saúde e Ecologia Humana (Faseh), destaca outras falhas que contribuem para esse cenário. 

Segundo ela, um dos maiores erros do brasileiro é o uso excessivo de antissépticos bucais, que acabam ganhando protagonismo em detrimento da escovação e da limpeza adequada. “O antisséptico, quando usado todos os dias, pode causar desequilíbrio da microbiota bucal, além de manchas, alteração do paladar e até ressecamento da boca”, explica.

Nesses casos, o produto não substitui a escovação, já que apenas a escovação associada ao fio dental é capaz de remover o biofilme responsável por cáries e doenças gengivais. Outro ponto que gera dúvidas é se é melhor molhar ou não a escova antes da escovação. “Muita gente molha a escova antes de escovar, mas isso pode diluir o creme dental e reduzir a ação do flúor”, afirma. Segundo ela, o hábito também pode gerar excesso de espuma e diminuir o tempo de escovação, favorecendo o acúmulo de placa.

Outro comportamento bastante comum é escovar os dentes com força. “O uso excessivo de força pode desgastar o esmalte e expor a dentina, causando sensibilidade e lesões”, alerta. A orientação é utilizar escovas de cerdas macias e realizar movimentos suaves. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A docente ressalta ainda que a saúde bucal vai além da limpeza dos dentes em casa. Consultas periódicas ao dentista ajudam a identificar precocemente problemas como lesões na mucosa, cistos, doenças gengivais e até alterações mais graves.


Tópicos relacionados:

brasil escovar-os-dentes higiene-bucal saude-bucal

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay