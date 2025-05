Você comete algum desses seis erros na escovação? Entenda como evitá-los

Formada em Comunicação Integrada - Ênfase em Jornalismo, pela PUC-Minas, concluída em 2007. Iniciou sua carreira nos Diários Associados no mesmo ano, com passagem pelos jornais Diário da Tarde, Aqui, Estado de Minas e, na internet e no Portal Uai.

O último censo realizado sobre a saúde bucal, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apontou que 34 milhões de brasileiros com mais de 18 anos perderam 13 dentes ou mais, e 14 milhões de pessoas perderam todos os dentes. A mesma pesquisa destacou que menos da metade dos brasileiros consultaram um dentista nos 12 meses anteriores ao levantamento, em 2019.

A principal causa da perda dentária está relacionada à falta de uma rotina de cuidados com a higiene bucal, que, inclusive, pode causar diversos tipos de doenças e afetar outras partes do corpo. Dentista e CEO da PróRir, rede de clínicas odontológicas, Alexandre Ravani explica que essas enfermidades bucais, além de causarem dor e desconforto, provocam o isolamento social e a perda de autoconfiança.

“Mas não há razão para sofrer. A maioria das condições de saúde bucal são evitáveis e podem ser tratadas em seus estágios iniciais, a começar pela boa higiene bucal feita diariamente, da forma correta”, alerta.



Para saber se a escovação está correta, o especialista destaca os seis erros mais comuns durante a higienização:



Escovação com força

Muitas pessoas acreditam que força durante a limpeza dos dentes traz melhores resultados. “Isso não é verdade, pelo contrário. A prática pode desgastar o esmalte e machucar a gengiva, causando danos como a retração gengival e sensibilidade”, alerta Alexandre. A orientação é utilizar cerdas macias, fazendo movimentos suaves.



Higienização rápida

O ideal é que a escovação dure, ao menos, dois minutos. “Fazer em menos tempo pode comprometer a eficácia da limpeza”, afirma o especialista.



Não trocar a escova com frequência

Com que frequência você troca sua escova dental? “O ideal é a cada três meses, pois cerdas desgastadas não limpam adequadamente”, diz o profissional.



Não realizar a escovação após se alimentar

Algumas pessoas acreditam que escovar os dentes pela manhã e à noite, antes de dormir, é o suficiente. “Sempre que comemos, ativamos a produção de ácidos que enfraquecem o esmalte. Então é preciso realizar a escovação toda vez que se come. Porém, o ideal é esperar 30 minutos após cada refeição para não prejudicar o esmalte dos dentes”, ensina o dentista.





Esquecer da língua

Muita gente deixa a língua de fora da rotina de limpeza. “O órgão acumula bactérias causadoras de mau hálito e deve ser, sim, escovado diariamente”, diz o especialista. “Para isso, use a escova de dentes ou um raspador de língua para limpar suavemente toda a superfície do órgão, indo do fundo em direção à ponta. Para finalizar, enxague bem”.



Ignorar o uso do fio dental

“Apenas ele remove resíduos entre os dentes, onde a escova não alcança, e deve ser usado em todas as escovações, com cuidado para não machucar a gengiva”, explica Alexandre.



As visitas regulares ao dentista são essenciais para manter a saúde bucal em dia. Durante essas consultas, o profissional não só realiza a limpeza dos dentes, que remove a placa e o tártaro que a escovação diária não consegue eliminar, mas também faz exames para detectar precocemente quaisquer outros problemas.

“A saúde começa pela boca e o cuidado diário com ela faz toda a diferença”, reforça Alexandre.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia