Como falar sobre saúde bucal com crianças?

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

Aproximadamente 37% das crianças no Brasil precisam de tratamento odontológico, e 24,88% necessitam de tratamento preventivo ou de rotina, segundo dados da Pesquisa Nacional de Saúde Bucal. Estudos mostram que a prevenção e a higiene são o caminho ideal para evitar e reduzir problemas bucais mais sérios. No entanto, explicar práticas e conceitos para crianças pode ser um desafio, ainda mais quando se trata de saúde bucal.

Brunna Bastos, cirurgiã-dentista e porta-voz da GUM, explica que criar uma relação positiva com a saúde bucal desde cedo faz toda a diferença. “Pais e responsáveis não devem recorrer a artimanhas para assustar ou convencer as crianças a escovar os dentes, como dizer que, se não mantiverem a higiene bucal, terão que ir ao dentista. As visitas ao dentista não devem ser encaradas como algo negativo ou apenas necessárias em casos de dor. É essencial que as crianças compreendam que cuidar dos dentes é um hábito diário e que as consultas regulares são uma forma de prevenção, não um castigo”, afirma.

Hora de escovar os dentes

A mente das crianças, conhecida por sua imaginação, aprende melhor com exemplos lúdicos. Por isso, transformar a escovação em uma brincadeira pode ser uma ótima estratégia. “Explicações lúdicas ajudam muito nesse processo. Uma dica é ensinar a escovação com três movimentos principais: o ‘bolinha’, com movimentos circulares; o ‘trenzinho’, indo para frente e para trás; e o ‘vassourinha’, varrendo a língua de um lado para o outro. Isso facilita a assimilação da técnica e faz com que a criança participe ativamente da sua própria higiene bucal. Além disso, é importante que os adultos escolham escovas adequadas para a idade da criança”, recomenda.

Higiene bucal

Outro ponto fundamental para a saúde bucal infantil é a inclusão do fio dental na rotina, apesar de muitas crianças apresentarem dificuldades para usá-lo corretamente. O fio dental remove restos de comida e placa bacteriana de locais que a escova eventualmente não alcança, sendo necessário para tornar a limpeza bucal profunda e completa.

“Como o fio dental exige coordenação motora, algumas crianças podem sentir desconforto ou resistência ao seu uso. Nesses casos, um fio dental com haste pode ser uma alternativa mais prática e fácil de manusear, tanto para os pequenos quanto para os responsáveis”, explica a especialista.