Cinco dicas para cuidar da saúde bucal dos pequenos durante a Páscoa

Com a chegada da Páscoa, muitas crianças esperam ansiosas para saborear deliciosos ovos de chocolate e outras guloseimas típicas dessa época. No entanto, é importante lembrar que esses alimentos podem prejudicar a saúde bucal, causando cáries, sensibilidade dentária e outros problemas.



As bactérias presentes na boca são responsáveis por decompor os resíduos dos alimentos — especialmente o açúcar — o que favorece o aparecimento de cáries, alerta a cirurgiã-dentista Claudia Consalter, sócia-fundadora da OrthoDontic.



Apesar de os chocolates serem menos prejudiciais que balas e pirulitos — por não grudarem nos dentes e serem mais fáceis de remover — os cuidados nessa época precisam ser redobrados. O chocolate ao leite e o meio amargo são melhores opções. Mas como a ideia não é restringir, e sim, prevenir, os pais devem redobrar a atenção com a rotina de cuidados com os dentes dos pequenos. Pensando nisso, a especialista preparou cinco dicas para cuidar da saúde bucal das crianças sem que elas percam o prazer de vivenciar os momentos festivos dessa data.



Escovação lúdica



Para as crianças, é essencial tornar a escovação dos dentes uma atividade divertida. Investir em escovas com personagens de desenhos animados ou super-heróis, bem como em pastas de dente especiais para os pequenos, pode ajudar a tornar a higiene bucal mais agradável.



Cuidado com os dentes de leite



Os dentes de leite são especialmente suscetíveis à cárie, e a falta de atenção pode causar danos irreparáveis. “Perder um dente de leite é muito complicado, porque eles são responsáveis por manter o espaço até o nascimento dos dentes permanentes. A perda de um dente de leite pode mudar toda a estrutura da arcada dentária da criança", alerta a dentista.



Tenha horários mais definidos



Não deixe que as crianças fiquem beliscando o dia todo. É melhor que comam doces em um momento específico do que em pequenos pedaços ao longo do dia. Defina horários para oferecer as delícias — assim, fica mais fácil organizar a rotina de escovação. E nada de deixar para depois! Logo após o consumo, especialmente se for após as refeições, o ideal é escovar os dentes.



Beba bastante água



Se não for possível realizar a higienização bucal após comer chocolate, beba bastante água. A água contribui para neutralizar o pH da boca, que tende a ficar mais ácido após o consumo de doces — ambiente ideal para o surgimento de cáries.



Agende um checape



Não é só na época da Páscoa que é preciso cuidar da saúde bucal. Consultas odontológicas regulares — pelo menos uma vez a cada seis meses — ajudam a prevenir problemas que podem causar dor (e prejuízo) no futuro. Uma ida ao dentista para um checape pós-chocolate pode ser um bom combinado lúdico com a criançada

