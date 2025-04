Páscoa e saúde da pele: chocolate realmente provoca espinhas?

Formada em Comunicação Integrada - Ênfase em Jornalismo, pela PUC-Minas, concluída em 2007. Iniciou sua carreira nos Diários Associados no mesmo ano, com passagem pelos jornais Diário da Tarde, Aqui, Estado de Minas e, na internet e no Portal Uai.

A Páscoa é o momento do ano em que cresce o consumo de chocolates de forma geral. Nesta temporada, quando o assunto é saúde da pele, surge a principal dúvida: será que o chocolate realmente provoca espinhas? O aumento da ingestão de açúcar e gorduras nessa época reacende debates sobre o possível agravamento da acne, especialmente entre pessoas com predisposição a inflamações cutâneas. Mas o que a ciência realmente diz sobre isso?



Segundo a dermatologista Mayla Carbone, o problema está na combinação entre açúcar, leite e gordura, comum nas versões mais consumidas no Brasil. “Esses elementos elevam a produção de insulina e aumentam a oleosidade da pele, criando um ambiente favorável para a acne. Chocolates com alto teor de cacau e menos aditivos tendem a causar menos impacto, principalmente em peles propensas à inflamação”, enfatiza.





A acne é uma condição multifatorial, influenciada por genética, hormônios, microbiota e estilo de vida. A dermatologista destaca que momentos de exagero, como o período da Páscoa e outras festividades, não são determinantes isolados, mas podem acentuar um quadro preexistente. “Mais importante do que culpar um alimento é observar a regularidade das escolhas feitas ao longo das semanas”.



A busca por uma pele saudável não deve excluir prazeres ocasionais, mas estimular equilíbrio. A orientação profissional é fundamental para entender o que está por trás das alterações dermatológicas. O alimento pode ser um gatilho, mas o tratamento adequado exige avaliação individualizada, abordagem clínica e cuidado contínuo.





“Muitos pacientes associam surtos de acne a eventos festivos ou indulgências pontuais. No entanto, é a constância dos hábitos que determina o impacto real na pele. A inflamação não é construída em um dia. É o padrão alimentar, repetido ao longo do tempo, que influencia na resposta da pele. A Páscoa pode sim ser doce, inclusive com autocuidado”, reforça a especialista.



Outro fator importante é o impacto do estresse, comum em períodos de maior carga emocional, como datas comemorativas. Alterações hormonais ligadas ao cortisol podem agravar inflamações dermatológicas, inclusive em adultos. A combinação entre descanso adequado, hidratação constante, rotina de cuidados e atenção ao que se consome pode ser determinante para manter a pele equilibrada em qualquer época do ano.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia