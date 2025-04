A partir de qual idade meu filho deve ir ao dentista?

Formada em Comunicação Integrada - Ênfase em Jornalismo, pela PUC-Minas, concluída em 2007. Iniciou sua carreira nos Diários Associados no mesmo ano, com passagem pelos jornais Diário da Tarde, Aqui, Estado de Minas e, na internet e no Portal Uai.

Visitar o dentista é um tema considerado um pouco polêmico entre a população. Existem pessoas que vão com frequência, outras têm medo de ir e tem até quem não vai de jeito algum. De acordo com o professor do curso de odontologia da Universidade Guarulhos (UNG), Carlos Felipe Bonacina, o recomendado para todas as idades é ir, pelo menos, duas vezes ao ano, incluindo as crianças.



E quando o assunto são os pequenos, pais e responsáveis têm dúvidas: quando levar a criança em sua primeira consulta ao dentista? Quando iniciar a higienização bucal? Isso é algo realmente necessário antes da fase da introdução alimentar? E a escovação? Será que está sendo feita de forma correta?





De acordo com o dentista, existe uma idade ideal para levar a criança ao consultório. Porém, o recomendado é realizar a primeira visita antes do primeiro ano de vida ou assim que os primeiros dentes de leite começarem a nascer. “Esse primeiro atendimento é importante não só para os pais receberem orientações sobre cuidados com a saúde bucal dos pequenos, mas também para o profissional identificar precocemente qualquer coisa incompatível com o crescimento”.



Ao ser questionado sobre como realizar a higiene bucal em casa, ele explica que “como regra geral, a limpeza dos dentes, seja de crianças ou adultos, requer os mesmos cuidados, incluindo o uso de creme dental fluoretado e fio dental. No entanto, algumas pessoas podem necessitar de cuidados mais específicos, sendo recomendado um profissional prescrever o creme dental adequado para cada caso”.





Carlos Felipe Bonacina também informa que os benefícios de levar os mais jovens desde cedo e com regularidade ao consultório dentário gera outros resultados, além de dentes bem cuidados. “A consulta ao dentista na idade correta costuma evitar problemas bucais e contribuir para bons hábitos de higiene oral ao longo dos anos, tornando essas visitas mais tranquilas e felizes com o vínculo estabelecido entre o pequeno e o profissional. Além disso, reduz a chance de a criança desenvolver doenças como cárie e gengivite. Também é possível monitorar o crescimento e os problemas de oclusão, a famosa mordida incorreta. Eles podem ser detectados na melhor fase para serem tratados”.

