Saúde bucal: saiba o que a aparência da língua revela sobre sua saúde

A aparência da língua é um detalhe muitas vezes negligenciado quando se trata da saúde bucal. No entanto, é necessário atenção redobrada, visto que ela pode ser um verdadeiro “termômetro” da saúde da boca e, em muitos casos, até indicar problemas no organismo como um todo.

Sinais que merecem atenção

Alterações visíveis podem indicar desde má higiene até condições mais sérias. “Uma língua esbranquiçada costuma ser resultado do acúmulo de bactérias, células mortas ou resíduos alimentares. Já a língua amarelada pode estar relacionada a problemas gastrointestinais, como refluxo, especialmente se esse aspecto estiver presente há mais tempo”, explica Caroline.

As “bolinhas” na superfície da língua, muitas vezes, não são um problema, tratam-se das papilas gustativas. Porém, se estiverem aumentadas, doloridas, com vermelhidão ou sinais de inflamação, é fundamental investigar. “Esses sinais podem indicar desde uma infecção local até algo mais grave, como um câncer de boca.”

Além de condições bucais, algumas doenças sistêmicas podem se manifestar na língua. A especialista cita exemplos: a anemia deixa a língua mais pálida. A candidíase oral (sapinho) apresenta placas esbranquiçadas espessas. As deficiências de vitaminas do complexo B ou de ferro podem causar o aspecto conhecido como “língua de morango”, bem avermelhada com pontos amarelados. Além disso, doenças como lúpus, hipotireoidismo e síndrome de Sjögren também provocam alterações visíveis.

Quando procurar um dentista?

Feridas persistentes, aftas recorrentes, manchas que não desaparecem ou alterações que duram de 7 a mais de 10 dias devem ser avaliadas por um profissional.

Caroline reforça que é essencial buscar atendimento o quanto antes. “Muitas dessas manifestações podem ser sintomas de algo mais sério, e o diagnóstico precoce faz toda a diferença no tratamento.”

Higienização da língua: um hábito essencial

Apesar da sua importância, a limpeza da língua ainda é negligenciada por muitas pessoas. “Muitos focam apenas na escovação dos dentes e no uso do fio dental, mas esquecem que a língua também acumula bactérias. Esse descuido favorece o mau hálito, o surgimento de cáries e até gengivite”, pontua Caroline.

A forma correta de higienizar é com o uso de um raspador lingual. “Ele é mais eficaz do que a escova para remover a saburra lingual, aquela camada esbranquiçada que se forma na superfície. O ideal é que o raspador seja de metal ou cobre, nunca de plástico, para evitar lesões.