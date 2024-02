Entre as causas da ‘língua saburrosa" está a candidíase, um tipo de infecção fúngica que pode acometer bebês, pacientes idosos ou acamados

Você já percebeu a sua língua ficar branca de forma frequente? Às vezes, esse caso pode gerar um desconforto visual para algumas pessoas e, para outras, nem mesmo saber que esse aspecto não é normal. Se o órgão está assim, é indicativo de saburra lingual. Mas o que é isso?

Mais conhecida como “língua branca” ou “língua saburrosa”, a saburra lingual é a consequência de um processo fisiológico de acúmulo de células que descamam da boca. Com isso, essas células se unem às bactérias, ao muco da saliva e aos restos alimentares, formando uma “massa” que se adere à superfície da língua.



“Geralmente, decorre de uma higienização oral insatisfatória, em que não há a remoção dessa ‘massa’, e pode acometer indivíduos de qualquer faixa etária, fumantes, ou que estejam vivenciando processos de estresse excessivo, depressão, desidratação ou jejum prolongado”, explica a cirurgiã-dentista Laudenice Lucena Pereira.

Professora doutora do curso de odontologia do Unipê, Laudenice diz que pessoas com papilas gustativas em maior quantidade e/ou que apresentam “fissuras na língua” (também conhecida por língua geográfica) têm maior predisposição a adesão da saburra, que é a responsável por grande parte dos tipos de halitose (mau hálito).



“Outras causas da ‘língua branca’ é a candidíase, um tipo de infecção fúngica que pode acometer bebês, pacientes idosos ou acamados – imunodeprimidos; além do uso prolongado de antibióticos ou outras doenças, tais como: diabetes ou problemas no fígado”, elenca a especialista.



Tratamento e prevenção



Laudenice comenta que a saburra lingual é, em geral, inofensiva. Para ser evitada, a cirurgiã-dentista recomenda que ter uma rotina de higiene oral adequada: use fio dental, escove os dentes e raspe língua. Isso pode ser feito com a própria escova de dentes, com raspadores de língua ou escovas específicas para limpar o órgão.

“A instituição de uma dieta saudável e equilibrada e a alta ingestão de água, independentemente de sentir sede, também é de suma importância. Entretanto, caso haja alguma alteração na língua, um dentista deve ser consultado a fim de se identificar a causa e conduzir o caso de forma mais adequada”, pontua Laudenice.