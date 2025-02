Fugindo do dentista? Com que frequência você deve visitar o consultório

Há quanto tempo você não vai ao dentista? Para muitos, esse questionamento é motivo de medo e aversão. Mas, quando se trata de garantir uma boca saudável e um sorriso bonito, não há como escapar: consultas regulares são essenciais. Segundo a cirurgiã-dentista Ana Luisa Nolasco, as limpezas frequentes são fundamentais para prevenir diversos problemas. Por esse motivo, não dá para marcar a visita ao dentista somente quando a dor bate à porta.

“Quando não escovamos bem os dentes, essa placa fica endurecida, formando o tártaro, também conhecido como cálculo dentário. Essa combinação é um prato cheio para a proliferação de mais bactérias e, é claro, o surgimento de cáries e doenças periodontais”, alerta.

Nesse cenário, além da escovação diária e eficiente, são necessárias, no mínimo, duas limpezas ao ano em consultório, sendo uma a cada seis meses. Ana Luísa ressalta que, apesar da recomendação semestral, pode haver algumas variações.

“Em crianças, o consumo de doces deve ser evitado/moderado, mas, quanto maior a frequência, maior a necessidade de um acompanhamento mais constante. Já pessoas com doenças gengivais ou condições crônicas podem precisar da limpeza a cada três ou quatro meses. Pacientes com aparelhos ortodônticos ou implantes também são indicados a realizar mais visitas ao consultório”, explica.

Para os fãs de café, a limpeza também pode ser uma aliada na eliminação de manchas superficiais no esmalte, causadas também por outros alimentos e bebidas com altos níveis de pigmentos naturais e acidez. O mesmo vale para os fumantes. “A limpeza profissional, além de proteger contra doenças gengivais, previne o mau hálito (halitose) e ajuda na restauração do brilho natural dos dentes, embora não substitua um clareamento”, afirma a cirurgiã-dentista.

Apesar dos comuns medos ou ansiedades relacionados a tratamentos dentários, Ana Luísa Nolasco reitera os riscos de negligenciar a saúde bucal. Quanto aos cuidados dentro de casa, ela indica a escovação pelo menos duas vezes ao dia com creme dental fluoretado e o uso de fio dental, essencial para remover resíduos entre os dentes.

Portanto, fugir do dentista não é uma opção. “Quem descuida das limpezas semestrais têm aumento do risco de periodontite, podendo levar à perda dentária, maior risco de cáries, halitose crônica, manchas e escurecimento dos dentes, além de maior probabilidade de complicações sistêmicas, relacionadas a infecções bucais”, completa.