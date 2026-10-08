iQmetrix lança integração de estoque gerenciado pelo fornecedor com a Valor Communication

A iQmetrix,, fornecedora global de Sistemas Operacionais de Comércio Inteligente para o segmento de telecomunicações, está apresentando uma integração de estoque gerenciado pelo fornecedor junto à Valor Communication, fabricante e distribuidora direta de acessórios móveis que atua junto a operadoras, varejistas e revendedores desde 1997. Integrada ao Sistema Operacional de Comércio Inteligente da iQmetrix, essa solução conecta o portfólio da Valor diretamente à plataforma em que os varejistas de telecomunicações já gerenciam suas operações – permitindo que o reabastecimento seja realizado respaldado por dados reais de vendas, em vez de estimativas, e que os acessórios aprovados migrem do chão de fábrica da Valor diretamente para as prateleiras, eliminando novos pedidos manuais. A integração estará disponível para varejistas por toda a base de clientes da iQmetrix. A chegada da Valor Communication representa mais um avanço na rápida expansão do Ecossistema de Parceiros da iQmetrix, proporcionando aos clientes uma rede cada vez maior de parceiros integrados que operam nativamente na própria plataforma onde já tocam seus negócios.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261007653021/pt/

O lançamento inicial traz uma seleção especial dos mais recentes produtos MyBat Pro, com identidade visual e embalagens renovadas, com destaque para os acessórios de proteção destinados à última geração do iPhone e uma nova linha de carregadores. Por trás dessa curadoria, a Valor é responsável pela fabricação em si. O desenvolvimento de produtos e a produção de moldes ocorrem na unidade da própria Valor em Shenzhen, enquanto a embalagem, a distribuição e o atendimento dos pedidos são gerenciados de forma direta na Califórnia e no Texas — o que representa prazos de entrega mais curtos para o lançamento de dispositivos, controle de custos mais rigoroso e um único parceiro responsável, em vez de uma cadeia de repasses.

“O estoque de acessórios é onde muitos varejistas perdem margem discretamente – – com excesso de estoque do modelo do ano passado e falta de estoque do modelo deste ano. Nossa integração VMI com a iQmetrix resolve isso dentro do sistema que os varejistas já utilizam: dados reais de vendas que orientam decisões reais de reabastecimento, gerenciadas por nós. O que faz isso funcionar é que somos responsáveis pela linha do início ao fim – nós a projetamos, fabricamos e enviamos – , de modo que, quando um varejista precisa que o produto seja movimentado, não há terceiros envolvidos. Para os clientes da iQmetrix, isso significa um catálogo com 16.000 SKUs, seis marcas próprias cobrindo todas as faixas de preço e um único parceiro responsável desde a concepção até a colocação na prateleira.”

Tom Redington

Vice-presidente de Vendas da Valor Communication



“A melhor parceria é aquela que resolve um problema enfrentado por nossos clientes todos os dias”, disse Channing Kochylema, diretor de Ecossistema de Parceiros da iQmetrix. “O estoque de acessórios sempre foi um processo manual e desconectado para os varejistas do setor de telefonia móvel – essa integração com a VIS resolve isso. Agora, o catálogo da Valor é integrado diretamente ao RQ, com a reposição baseada em dados reais de vendas efetivadas, em vez de suposições. Estamos entusiasmados em ajudar nossos clientes a transformar a venda de acessórios associados aos aparelhos em uma oportunidade de alta margem, como deveria ser.”

Channing Kochylema

Diretor da Partner Ecosystem

Sobre a Valor Communication

Há quase três décadas, a Valor Communication faz algo que a maioria dos fornecedores de acessórios não faz: controla toda a sua linha de produtos. Desde sua fundação, em 1997, a empresa desenvolve, fabrica, embala, distribui e atende aos pedidos de seus próprios produtos, em vez de atuar como intermediária na comercialização de itens de terceiros. Esse controle vertical permite que a Valor lance novos dispositivos rapidamente, mantenha os preços estáveis mesmo em ciclos de custos voláteis e crie programas que outros fornecedores precisam terceirizar.

O resultado é um portfólio com mais de 16 mil SKUs ativos nas categorias de proteção, energia, áudio, acessórios e dispositivos vestíveis. As seis marcas próprias da Valor — MyBat Pro, MyBat, AmpNergy, Echelon, Baseline e EcoBlvd — abrangem produtos premium e econômicos, permitindo que um varejista preencha uma parede inteira de prateleiras com produtos de um único parceiro. Além dessas marcas, a Valor seleciona uma gama de marcas de terceiros, permitindo que os varejistas façam um único pedido de compra, em vez de lidarem com uma dúzia de fornecedores.

A Valor combina esse catálogo com a infraestrutura operacional e de marketing de que os varejistas necessitam para vender efetivamente os produtos, oferecendo mais de 250 mil pés quadrados de centros de distribuição na Califórnia e no Texas, gestão de estoque pelo fornecedor, suporte para merchandising e exposição, materiais de capacitação de vendas e programas de incentivo para revendedores. Comercialmente, a Valor foi criada para atender à forma como o varejo de produtos sem fio realmente opera: sem quantidades mínimas de pedidos, com condições de pagamento flexíveis e com frete terrestre grátis para pedidos a partir de US$ 100. Atualmente, os produtos já estão disponíveis em mais de 21 mil pontos de venda.

Sobre a iQmetrix

A iQmetrix é uma fornecedora global de sistemas operacionais de comércio inteligente para o setor de telecomunicações. A empresa substitui sistemas legados fragmentados por uma camada operacional moderna e modular, integrando operadoras, varejistas, fornecedores e OEMs em um fluxo inteligente que abrange diversos canais e mercados. O resultado são menos complexidade e custos reduzidos, além da agilidade necessária para avançar.

Há mais de 27 anos, a iQmetrix vem auxiliando as principais marcas do setor de telecomunicações a se desenvolverem, oferecendo softwares, serviços e expertise de excelência. Suas soluções movimentam US$ 17 bilhões em vendas anuais, processando quase 53 milhões de faturas e mais de 28 milhões de ativações, sendo adotadas por mais de 370,000 especialistas do setor em mais de 10.000 unidades. A iQmetrix trata-se de uma empresa de software como serviço (SaaS) de capital fechado, com colaboradores no Canadá, nos EUA, na Índia e na Europa. Para saber mais, acesse www.iQmetrix.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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