Suspeito de integrar o TCP é preso com fuzil na escola do filho

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

Um homem de 33 anos, conhecido como “Robinho”, foi preso em flagrante com um fuzil na porta da escola do filho, no Bairro Resplendor, em Igarapé, na Grande BH, nessa terça-feira (27/10). De acordo com a Polícia Militar (PM), ele seria o responsável pela venda de drogas no Bairro Pousada Del Rey, também em Igarapé, e membro da facção Terceiro Comando Puro (TCP). Com ele, além do fuzil, os policiais encontraram uma pistola, munições e carregadores de armas.

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De acordo com o boletim de ocorrência, os militares receberam informações anônimas de que o suspeito estaria adquirindo armas para combater adversários de outras facções, além fazer postagem sobre a venda de drogas nas redes sociais.

Em operação em 15 de setembro, uma arma calibre 32 foi encontrada com o sobrinho do suspeito em um local que seria usado para esconder o armamento da facção. Porém, os policiais não conseguiram localizar o fuzil. Eles passaram a procurar o armamento em três possíveis locais. Nos dois primeiros, não encontraram a arma.

Nessa terça-feira, a PM recebeu informações de que o suspeito teria retirado o armamento do último local, que ainda não havia sido alvo dos policiais. A suspeita é que ele levaria o fuzil para Betim, também na Grande BH. Os militares passaram a fazer diligências para encontrar o veículo.

O carro estava estacionado próximo a casa da mãe do filho do suspeito. Quando a polícia tentou fazer a abordagem, ele fugiu. As diligências continuaram até que o veículo foi, novamente, localizado na porta da escola do filho do suspeito. Ele foi abordado. Nas buscas feitas dentro do carro, os policiais localizaram uma pistola debaixo do banco do motorista. No porta-malas, encontraram o fuzil dentro de uma mochila preta.

O filho do suspeito foi entregue aos cuidados da mãe. Segundo a Polícia Militar, o homem é citado em 12 ocorrências de tráfico, duas por porte ilegal de arma, uma por associação ao tráfico de drogas, duas por homicídio e uma por roubo.

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Ainda de acordo com a PM, estaria ocorrendo uma guerra entre facções nos bairros Pousada Del Rey e Fernão Dias.