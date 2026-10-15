BH: operação avança contra tráfico de drogas e armas no Morro das Pedras

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Minas Gerais (Ficco/MG) iniciou nesta quinta-feira (15/10) a Operação Abençoado, focada em desarticular uma organização criminosa no Aglomerado Morro das Pedras, na Região Oeste de Belo Horizonte.

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Os alvos principais da ação foram os esquemas de tráfico interestadual de drogas e o comércio ilegal de armas de fogo.

Os agentes cumpriram quatro mandados de busca e apreensão, com dois mandados cumpridos na capital mineira e outros dois em Muriaé, na Zona da Mata.

Como funcionava a engrenagem do grupo

As investigações avançaram após a apreensão de um celular em uma prisão de Belo Horizonte. A perícia no dispositivo revelou que as lideranças detidas davam ordens diretas de dentro do sistema penitenciário para comparsas e familiares e liberdade.

Essas ordens englobam a distribuição de entorpecentes, a gestão financeira do grupo e a segurança armada dos pontos de venda de drogas no Morro das Pedras.

Sobre a Ficco/MG

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado atua de forma coordenada no estado, e reúne:

Polícia Federal (PF) — Coordenadora da força-tarefa

Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG)

Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG)

Polícia Penal de Minas Gerais (PPMG)

Polícia Rodoviária Federal (PRF)

Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen) Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As investigações continuam com o material apreendido durante a operação para identificar outros integrantes e localizar os fluxos financeiros da organização criminosa.