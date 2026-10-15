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CRIME

BH: operação avança contra tráfico de drogas e armas no Morro das Pedras

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Minas Gerais (Ficco/MG) cumpriu mandados de prisão em Belo Horizonte e Muriaé, na Zona da Mata

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CS
Cauê Siwek*
CS
Cauê Siwek*
Repórter
15/10/2026 17:08

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Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Minas Gerais avança em operação contra tráfico de drogas e comércio de armas de fogo
Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Minas Gerais avança em operação contra tráfico de drogas e comércio de armas de fogo crédito: Divulgação/FICCO/MG

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Minas Gerais (Ficco/MG) iniciou nesta quinta-feira (15/10) a Operação Abençoado, focada em desarticular uma organização criminosa no Aglomerado Morro das Pedras, na Região Oeste de Belo Horizonte.

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Os alvos principais da ação foram os esquemas de tráfico interestadual de drogas e o comércio ilegal de armas de fogo.

Os agentes cumpriram quatro mandados de busca e apreensão, com dois mandados cumpridos na capital mineira e outros dois em Muriaé, na Zona da Mata.

Como funcionava a engrenagem do grupo

As investigações avançaram após a apreensão de um celular em uma prisão de Belo Horizonte. A perícia no dispositivo revelou que as lideranças detidas davam ordens diretas de dentro do sistema penitenciário para comparsas e familiares e liberdade.

Essas ordens englobam a distribuição de entorpecentes, a gestão financeira do grupo e a segurança armada dos pontos de venda de drogas no Morro das Pedras.

Sobre a Ficco/MG

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado atua de forma coordenada no estado, e reúne:

As investigações continuam com o material apreendido durante a operação para identificar outros integrantes e localizar os fluxos financeiros da organização criminosa.

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