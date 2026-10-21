Uma filha jogou fora o colchão da mãe, mas ele não estava vazio: cerca de R$ 5 milhões estavam escondidos ali, e agora ela busca recuperá-lo em depósitos de lixo

Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

Uma moradora de Tel Aviv iniciou uma intensa procura em depósitos de lixo em Israel. A mulher realizou as buscas após descartar o colchão antigo de sua mãe, peça que continha US$ 1 milhão escondido em seu interior, quantia equivalente a cerca de R$ 5 milhões.

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Identificada apenas como Anat, a israelense comprou um colchão novo de surpresa para a mãe e jogou o item velho fora.

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A mãe da mulher "quase desmaiou" quando voltou para casa e notou o descarte. A idosa havia escondido no colchão as economias acumuladas durante toda a sua vida.

A rota do colchão pelos depósitos

Quando se deu conta do erro, Anat correu rapidamente para tentar recuperar o objeto antigo. A peça já havia sido recolhida e transferida para o depósito local.

Ela correu até a unidade de descarte da região, onde descobriu que o colchão havia sido levado para um de outros dois grandes depósitos. O móvel seguiu viagem misturado a outras 3 mil toneladas de lixo coletadas no mesmo dia.

A busca realizada no primeiro desses grandes depósitos não apresentou resultados. Anat seguiu então para o depósito de Efeh, localizado próximo ao Mar Morto, para continuar os trabalhos.

Mobilização no depósito de Efeh

O diretor do depósito de Efeh, Yitzhak Borba, relatou que a mulher estava "totalmente desesperada" no momento em que chegou ao local.

Borba manteve alguns funcionários trabalhando no depósito durante a noite. A iniciativa visava prestar auxílio à mulher e afastar eventuais caçadores de tesouro da área de resíduos.

Até agora, as buscas em três depósitos de lixo se mostraram infrutíferas, segundo relatou o jornal. Anat não recuperou o colchão nem a fortuna escondida, mas pareceu filosófica sobre o ocorrido.

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A mulher declarou: "As pessoas têm que dar às coisas a devida proporção e agradecer a Deus pelo que é bom e pelo que é ruim". A mãe não fez nenhum comentário.