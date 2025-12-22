Assine
overlay
Início Internacional
TESOURO ESCONDIDO

Mulher compra cofrinho em brechó e encontra 'fortuna'

Objeto foi comprado por cerca de R$ 60 e continha o equivalente a R$ 12 mil guardado dentro

Publicidade
Carregando...
Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
22/12/2025 11:11

compartilhe

SIGA
x
Cofrinho comprado em brehó tinha quase R$ 10 mil
Cofrinho comprado em brehó tinha quase R$ 10 mil crédito: Reprodução / TikTok

Uma compradora de artigos usados nos Estados Unidos encontrou uma quantia inesperada de dinheiro ao adquirir um cofrinho em um brechó. Katrina, que faz conteúdo de garimpos em lojas de segunda mão contou que pagou US$ 10,99 (cerca de R$ 60) pelo objeto e, ao abri-lo em casa, encontrou US$ 2.028, o equivalente a aproximadamente R$ 10 mil.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O caso foi compartilhado em vídeo na rede social e rapidamente ganhou repercussão. Nas imagens, Katrina mostra que o cofrinho — em formato de porquinho rosa — ainda estava com o fecho original intacto no momento da compra, o que indicava que nunca havia sido aberto desde que foi doado à loja.

Leia Mais

Ao remover a tampa, ela encontrou oito sacos plásticos amarrados juntos, contendo notas dobradas e presas com elásticos de cabelo. “Eu encontro muita coisa aleatória em brechós, mas nunca tinha encontrado essa quantia em dinheiro”, afirmou no vídeo.

Katrina explicou que havia comprado o item com a intenção de revendê-lo, por considerá-lo vintage. Após a descoberta, decidiu manter o cofrinho e o dinheiro. Em um segundo momento, ela relatou ter entrado em contato com a loja para verificar se alguém havia procurado pelo objeto, mas disse que não houve qualquer registro de reclamação.

Nos comentários da publicação, usuários passaram a discutir a quem pertenceria o dinheiro encontrado. Uma internauta que se identificou como ex-gerente de uma loja de uma rede de brechós afirmou que a responsabilidade de verificar o conteúdo dos itens doados é de quem faz a doação. Outros comentários seguiram a mesma linha, afirmando que a compradora não teria obrigação de devolver o valor.

Outras pessoas lamentaram que o objeto com tanto valor tenha acabado em um brechó. “Que loucura. Provavelmente pertencia a alguém que faleceu e a família não se deu ao trabalho de olhar dentro, ou talvez estivesse em uma caixa e eles doaram. Que triste”, escreveu um perfil.

Houve também quem aconselhasse a mulher a conferir as cédulas, já que elas poderiam valer bem mais. “É assim que os idosos escondem o dinheiro. Certifique-se de verificar todas as notas para garantir que não haja nenhuma rara ou antiga”, disse um internauta. “Confira as notas individualmente. Elas podem valer mais do que o valor nominal para colecionadores”, apontou outro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O caso se soma a outros relatos de achados valiosos em brechós. Em uma situação semelhante, um morador de Illinois comprou um prato por US$ 4,99 (R$ 27), sem saber que se tratava de uma peça de exportação chinesa do século XVIII, posteriormente avaliada em cerca de US$ 4.400 (R$ 24 mil).

Tópicos relacionados:

brecho estados-unidos internet mundo redes-sociais

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay