Mulher compra cofrinho em brechó e encontra 'fortuna'

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Uma compradora de artigos usados nos Estados Unidos encontrou uma quantia inesperada de dinheiro ao adquirir um cofrinho em um brechó. Katrina, que faz conteúdo de garimpos em lojas de segunda mão contou que pagou US$ 10,99 (cerca de R$ 60) pelo objeto e, ao abri-lo em casa, encontrou US$ 2.028, o equivalente a aproximadamente R$ 10 mil.

O caso foi compartilhado em vídeo na rede social e rapidamente ganhou repercussão. Nas imagens, Katrina mostra que o cofrinho — em formato de porquinho rosa — ainda estava com o fecho original intacto no momento da compra, o que indicava que nunca havia sido aberto desde que foi doado à loja.

Ao remover a tampa, ela encontrou oito sacos plásticos amarrados juntos, contendo notas dobradas e presas com elásticos de cabelo. “Eu encontro muita coisa aleatória em brechós, mas nunca tinha encontrado essa quantia em dinheiro”, afirmou no vídeo.

Katrina explicou que havia comprado o item com a intenção de revendê-lo, por considerá-lo vintage. Após a descoberta, decidiu manter o cofrinho e o dinheiro. Em um segundo momento, ela relatou ter entrado em contato com a loja para verificar se alguém havia procurado pelo objeto, mas disse que não houve qualquer registro de reclamação.

Nos comentários da publicação, usuários passaram a discutir a quem pertenceria o dinheiro encontrado. Uma internauta que se identificou como ex-gerente de uma loja de uma rede de brechós afirmou que a responsabilidade de verificar o conteúdo dos itens doados é de quem faz a doação. Outros comentários seguiram a mesma linha, afirmando que a compradora não teria obrigação de devolver o valor.

Outras pessoas lamentaram que o objeto com tanto valor tenha acabado em um brechó. “Que loucura. Provavelmente pertencia a alguém que faleceu e a família não se deu ao trabalho de olhar dentro, ou talvez estivesse em uma caixa e eles doaram. Que triste”, escreveu um perfil.

Houve também quem aconselhasse a mulher a conferir as cédulas, já que elas poderiam valer bem mais. “É assim que os idosos escondem o dinheiro. Certifique-se de verificar todas as notas para garantir que não haja nenhuma rara ou antiga”, disse um internauta. “Confira as notas individualmente. Elas podem valer mais do que o valor nominal para colecionadores”, apontou outro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O caso se soma a outros relatos de achados valiosos em brechós. Em uma situação semelhante, um morador de Illinois comprou um prato por US$ 4,99 (R$ 27), sem saber que se tratava de uma peça de exportação chinesa do século XVIII, posteriormente avaliada em cerca de US$ 4.400 (R$ 24 mil).