Mulher encontra rascunho de roteiro de filme indicado ao Oscar em brechó

O que era para ser uma simples ida ao brechó em busca de bonecos de Star Wars se transformou em um achado cinematográfico. Uma jovem norte-americana compartilhou no TikTok que encontrou itens históricos ligados aos bastidores do cinema enquanto fazia compras em Vero Beach, na Flórida, nos Estados Unidos. Um dos achados inclui um rascunho do roteiro de “O cristal encantado”, filme de 1982, indicado ao Oscar de Melhores Efeitos Especiais.

No vídeo, a mulher conta que, em uma visita à loja de produtos usados, avistou um armário com objetos relacionados aos Muppets. Curiosa, pediu permissão para abrir o móvel — e foi aí que começou a sequência de descobertas. Entre os itens, estava o programa oficial do Oscar de 1980, com menções a Jim Henson, Frank Oz e David Lazer, trio que integrou a equipe criativa de “Muppets – o filme” (1979), indicado a duas categorias naquela edição.

O roteiro de “O cristal encantado” também estava no móvel. A jovem destaca que se trata do “quarto rascunho” do script, com cenas que nem chegaram à versão final do longa. “É uma loucura para mim. Isso será meu bem mais precioso — terei que exibi-lo”, declara no vídeo. O material, segundo ela, está assinado e datado por um dos produtores.

Dentro do programa da cerimônia do Oscar, ainda havia uma carta endereçada a Henson, Oz e Lazer, além de um bilhete desejando boa sorte a David Lazer. E o mais impressionante: tudo isso veio de graça.

A jovem contou que, ao ir pagar os itens, que custavam US$ 40 (R$ 216), foi surpreendida pela pessoa que estava no caixa, que ofereceu os achados como brinde. Segundo ela, sua mãe já havia feito uma compra anterior no valor de US$ 80 (R$ 432), o que pode ter influenciado na decisão do presente inesperado.

Ela ainda descobriu a explicação para a presença de itens tão raros no brechó: David Lazer, um dos produtores do filme, morava em Vero Beach antes de morrer em abril deste ano. Segundo a jovem, o brechó local teria recebido parte de seus pertences após sua morte.

O vídeo acumulou mais de 375 mil visualizações no TikTok e gerou comentários de choque, inveja e admiração. Um perfil chegou a dizer que o roteiro pode valer até US$ 1 milhão (R$ 5,16 milhões).