Cirurgia no nariz e viagem marcada: descubra se voar logo após o procedimento é seguro ou se a pressão da cabine pode colocar sua recuperação em risco
o desafio vai além da altitude; conheça os efeitos colaterais que ocorrem quando o corpo não respeita o tempo de cicatrização
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A turnê da cantora Simone Mendes por Portugal, marcada para outubro de 2026 com shows em Porto e Lisboa, levanta uma dúvida comum para quem passa por procedimentos no nariz: é seguro viajar de avião logo após uma cirurgia? A resposta direta é que sim, desde que o paciente siga rigorosamente o tempo de repouso indicado pelo médico.
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Qual o prazo mínimo para voar com segurança?
A maioria dos cirurgiões, seguindo orientações da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), recomenda um período de espera de 7 a 14 dias após uma rinoplastia ou septoplastia antes de embarcar em um avião. Esse intervalo é crucial para a cicatrização inicial e para que o paciente já tenha retirado os tampões nasais e a tala externa, o que reduz significativamente o risco de complicações.
Por que a pressão da cabine é um risco?
Durante o voo, a pressão do ar na cabine é menor que a do nível do mar. Isso faz com que os gases e fluidos nos seios da face e nos tecidos recém-operados se expandam. O resultado pode ser uma dor de cabeça forte, pressão nos ouvidos e até pequenos sangramentos.
O ar seco e recirculado do avião também é um fator de atenção. Ele pode ressecar as mucosas nasais, formando crostas que atrapalham a cicatrização e aumentam o desconforto.
Corro o risco de ter um sangramento grave no voo?
Não, o risco de uma hemorragia grave é extremamente baixo se o período de repouso inicial for respeitado. Conforme a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), os sangramentos mais significativos tendem a ocorrer nas primeiras 48 horas após o procedimento, um período em que o paciente ainda está em repouso absoluto.
Pequenos sangramentos ou a saída de uma secreção rosada podem ocorrer, mas não representam uma emergência. O importante é não voar antes da liberação médica formal.
Uma vez liberado para voar, alguns cuidados simples fazem a diferença. É fundamental manter o nariz hidratado com soro fisiológico em spray, aplicado a cada duas horas durante o voo. Beber bastante água e evitar bebidas alcoólicas também ajuda a combater o ressecamento.
Seu médico pode prescrever um descongestionante nasal para ser usado 30 minutos antes da decolagem e do pouso. Isso ajuda a equilibrar a pressão interna e a diminuir a sensação de nariz entupido.
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Portanto, o planejamento é essencial. Converse abertamente com seu cirurgião, obtenha a liberação formal por escrito e siga todas as recomendações à risca para garantir uma viagem segura e uma recuperação tranquila.