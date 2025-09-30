Simone Mendes se sente mal e vai parar no hospital; horas depois foi a vez do marido

A cantora Simone Mendes relatou nas redes sociais que precisou de atendimento médico após apresentar sintomas intensos de gastroenterite.

Simone revelou que contraiu a mesma infecção que acometeu seu filho, Henry, de 11 anos, na última semana.

Segundo Simone, os primeiros sinais surgiram no sábado (27) dia em que ela já tinha show marcado. Apesar do mal-estar, a apresentação foi mantida, mas o quadro se agravou durante a madrugada seguinte.

"Essa noite eu não fui menos de 40 vezes ao banheiro", contou em vídeo publicado no Instagram.

Diante da piora, a cantora recebeu hidratação por via intravenosa e seguiu para o hospital, onde foi acompanhada pelo marido, o empresário Kaká Diniz.

A cantora sertaneja Simone Mendes iniciou sua carreira solo hÃ¡ quase trÃªs anos, apÃ³s o fim da dupla com a irmÃ£ Simaria, e vem obtendo imenso sucesso nesse novo caminho. ReproduÃ§Ã£o Instagram “Era uma dupla de milhões e milhões de streams, cachê alto, shows, agenda lotada. Foi uma separação no auge da carreira e quando isso acontece, o medo bate à porta. Sou a primeira dupla que se separa e dá certo”, declarou a cantora baiana ao site Toca, no portal UOL. Youtube/ Mix Sertanejo "É muito especial quando escutam a sua música e as pessoas identificam: 'essa é a voz da Simone'. Então, eu acho que encontrei o meu caminho e, no meu mundo, eu encontrei a minha majestade", completou uma das maiores vozes do sertanejo feminino. Reprodução/TV Globo Em novembro de 2024, ela gravou o projeto ao vivo “Cantando Sua História 2”, na Arena da Amazônia, e vem colhendo os frutos. Atualmente, ela é uma das artistas mais ouvidas do Brasil - tem duas canções no top 10 do Spotify Brasil. Divulgação No dia 04/05, a artista conquistou o Troféu Imprensa, prêmio definido por um júri especial, e o Troféu Internet, com eleição popular, no SBT. “Esse reconhecimento é um combustível para continuar dando o meu melhor”, afirmou a cantora após a premiação. Reprodução TV Globo Uma das maiores estrelas da música sertaneja brasileira atualmente, Simone Mendes nasceu em Uibaí, Bahia, em 24 de maio de 1984. Reprodução Instagram @kakadiniz Simone cresceu em uma família humilde e chegou a morar em diversas cidades do interior do Brasil por conta da profissão do pai, que era garimpeiro de pedras preciosas. Reprodução Instagram @simonemendes “Às vezes, quando as pessoas olham essa carreira deslumbrante, não sabe as dores desse passado, de tudo que eu vivi, comer folha para não morrer de fome, uma história muito dolorosa, mas muito bonita de ser contada”, completou Simone. Reprodução Em 2007, os 23 anos, Simone passou a fazer parte do grupo Forró do Miúdo. Foi quando ela começou a ganhar reconhecimento na região nordeste do Brasil. Reprodução Youtube A dupla com Simaria surgiu no ano de 2012, com o lançamento do álbum "As Coleguinhas – Vol. 1". Reprodução Facebook As irmãs estouraram nas paradas do Brasil com hits como "Meu Violão e o Nosso Cachorro" e "126 cabides". Divulgação Como dupla, as "coleguinhas" conquistaram prêmios importantes, incluindo troféus no "Multishow" e "Troféu Imprensa". Divulgação Brazil News Graças ao carisma e autenticidade, as irmãs acabaram se destacando também fora dos palcos, especialmente nas redes sociais. Instagram @simoneesimaria Em 18 de agosto de 2022, após anúncios de que fariam uma pausa, elas anunciaram o fim da dupla em definitivo. Reprodução/@simoneesimaria Mesmo em meio a uma série de boatos envolvendo desentendimentos com a irmã, Simone seguiu fazendo sucesso com a carreira solo. Reprodução/TV Globo Em 2023, ela lançou seu primeiro projeto sem Simaria, intitulado "Cintilante", que incluiu a música "Erro Gostoso", sucesso no Brasil todo. Divulgação Simone Mendes Em fevereiro de 2024, a cantora lançou o DVD “Cantando Sua História”, gravação ao vivo de show em Fortaleza. Reprodução Instagram @simonemendes No fim de 2024, pouco tempo depois da gravação de "Cantando Sua História 2", ela emplacou a segunda vitória consecutiva no prêmio "Melhores do Ano", promovido pela TV Globo. Reprodução/TV Globo Na vida pessoal, Simone é casada com o empresário e piloto Kaká Diniz desde 2012. Os dois têm dois filhos, Henry e Zaya. Reprodução Instagram Voltar Próximo

Horas depois foi a vez do marido da Simone ir para o hospital. O empresário Kaká Diniz precisou passar por um médico por um motivo diferente: uma lesão no tornozelo direito.