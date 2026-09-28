Atriz passa por blefaroplastia, mas sofre com procedimento estendido e aplicação indevida de ácido hialurônico: entenda o drama pós-operatório

O relato da atriz Rita Guedes, que revelou em setembro de 2026 ter quase perdido a visão após uma cirurgia de pálpebras realizada em fevereiro, acendeu um alerta sobre erros médicos. O procedimento, que deveria durar no máximo duas horas, estendeu-se por seis e incluiu intervenções não autorizadas pela atriz, como aplicação de ácido hialurônico. O caso justificou o uso constante de óculos escuros durante sua participação no "Dança dos Famosos 2026" e trouxe à tona os perigos do pós-operatório.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O que pode dar errado após a blefaroplastia?

A experiência da atriz, que resultou em diagnósticos como ceratite e quemose, evidencia riscos de complicações que, embora raras, podem ter consequências severas. A cirurgia, conhecida como blefaroplastia, é um dos procedimentos estéticos mais realizados no Brasil e, por isso, a atenção aos detalhes é fundamental.

Quadros inflamatórios agudos, como o que acometeu a atriz, podem surgir por diferentes motivos, incluindo infecções, reação exacerbada do organismo ou erro na execução do procedimento. Segundo especialistas em cirurgia plástica ocular, um dos principais perigos reside na dificuldade de fechamento completo dos olhos após a cirurgia.

Essa condição, chamada de lagoftalmo, deixa a córnea exposta e vulnerável ao ambiente. O resultado é um ressecamento extremo que pode evoluir para úlceras e, em casos mais graves, levar à perda da visão. É um cenário que exige intervenção médica imediata.

Quais sintomas exigem socorro imediato?

É fundamental que o paciente saiba diferenciar o desconforto esperado de um sinal de alerta grave. Uma dor profunda e pulsátil, que não melhora com os analgésicos prescritos pelo médico, é o primeiro grande indicativo de que algo está errado.

Outros sintomas que demandam uma ida urgente ao pronto-socorro oftalmológico incluem: vermelhidão intensa que não regride, sensação persistente de areia nos olhos, visão turva ou embaçada e inchaço excessivo e assimétrico nas pálpebras.

A cirurgia de pálpebra é sempre perigosa?

A resposta direta é não. A blefaroplastia é um procedimento considerado seguro quando realizado por um profissional qualificado e experiente, seja ele cirurgião plástico ou oftalmologista com especialização na área. O medo de que toda cirurgia resulte em cegueira é infundado.

A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) reforça que complicações graves são raras. O sucesso do procedimento depende diretamente da avaliação pré-operatória criteriosa e do comprometimento do paciente em seguir à risca todas as orientações de repouso e medicação no pós-operatório.

Como garantir uma recuperação segura?

A prevenção de problemas começa na escolha do cirurgião. É essencial verificar se o médico possui registro de especialista (RQE) no Conselho Federal de Medicina. Além disso, a comunicação clara sobre o histórico de saúde do paciente é crucial.

Durante a recuperação, o uso de colírios lubrificantes e pomadas, conforme prescrito, é obrigatório para proteger a superfície ocular. Evitar a exposição ao sol e comparecer a todas as consultas de retorno são passos que minimizam drasticamente as chances de intercorrências.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O caso de Rita Guedes, que hoje passa por sessões de fisioterapia para recuperar os movimentos, reforça que a segurança de uma cirurgia estética começa muito antes do bisturi: na pesquisa criteriosa do profissional e na obediência rigorosa às orientações médicas.