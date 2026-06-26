Dia Nacional do Diabetes: os cuidados para preservar a visão

Pessoas com diabetes devem priorizar o check-up ocular. A doença crônica se caracteriza pelo aumento da glicose no sangue, quando o pâncreas deixa de produzir insulina suficiente para transformar o açúcar dos alimentos em energia para as células.

Em algumas situações, o próprio organismo não consegue mais utilizar o hormônio corretamente. Quando fica descontrolado, o diabetes causa danos silenciosos em todos os vasos sanguíneos do corpo.

“Nos olhos, podem ocorrer lesões nos vasos da retina sem que a pessoa inicialmente sinta dor ou alterações na visão, causando uma condição conhecida como retinopatia diabética. Os sintomas só surgem quando a complicação ocular avança, sendo os principais: visão embaçada, manchas escuras, flashes de luz, dificuldade na visão noturna e, em casos mais graves, perda súbita de visão”, alerta o oftalmologista Vasco Bravo Filho, do Hospital de Olhos de Pernambuco.

A retina é uma fina camada de tecido sensível à luz, localizada no fundo do olho. Ela é responsável por captar a luz e transformar em impulsos elétricos que são enviados ao cérebro, para que possa interpretar as imagens. Para funcionar corretamente, a retina depende de uma rede microscópica de vasos sanguíneos, mas que podem sofrer diversos danos estruturais quando os níveis de glicose permanecem altos por muito tempo.

De acordo com o médico, conforme a retinopatia diabética avança, os vasos ficam obstruídos e deixam de nutrir adequadamente algumas áreas da retina.

"O organismo tenta se defender da falta de oxigenação criando novos vasos extremamente frágeis e propensos a sangramentos graves no interior do olho. O controle rigoroso da glicemia pode evitar a progressão da doença, mas os danos ocorridos na retina são irreversíveis”, pontua.

O diagnóstico é feito por meio do exame de fundo de olho e do mapeamento da retina. Eles permitem que o oftalmologista detecte alterações microscópicas nos vasos sanguíneos muito antes de o paciente notar qualquer sintoma, possibilitando intervenções que salvam a visão.

Entre as opções de tratamento, o uso do laser ajuda a estancar os sangramentos e evitar que a doença avance. Outras opções são as injeções de medicamentos para conter o inchaço no olho e a cirurgia de vitrectomia, indicada em casos mais avançados.

“A retinopatia diabética é uma das principais causas de cegueira e perda de visão em adultos. Realizar consultas oftalmológicas regularmente e controlar os níveis de glicose no sangue são as principais medidas para prevenir a condição ocular. Lembrando que quanto mais cedo for iniciado o tratamento, maiores serão as chances de estabilizar a doença e preservar o panorama visual”, alerta o oftalmologista.

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Vasco Bravo Filho reforça que o diabetes descontrolado aumenta o risco de diversas outras doenças oculares. "Embora os tratamentos estejam cada vez mais modernos, é fundamental o paciente fazer o controle rigoroso não somente das taxas de glicemia, mas também dos níveis de colesterol e da pressão arterial, para evitar possíveis danos aos vasos sanguíneos que irrigam o fundo do olho”, recomenda o médico.