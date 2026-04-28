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Rafaella Justus faz nova rinoplastia: ‘Me olhar com mais carinho’

Aos 16 anos, jovem reflete sobre autonomia e escolha; especialistas analisam a importância da maturidade emocional para o procedimento

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
28/04/2026 13:37

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Rafaella Justus faz nova rinoplastia: ‘Me olhar com mais carinho’
Rafaella Justus exibe o resultado de sua segunda rinoplastia, procedimento que, segundo ela, foi por 'escolha' e não por falta de autoestima crédito: Redes sociais

Rafaella Justus revelou nessa segunda-feira (27/4) que passou por uma nova rinoplastia e compartilhou o resultado com seus seguidores. A jovem de 16 anos explicou em um relato direto o que a motivou a realizar o procedimento cirúrgico novamente.

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“Sim, fiz mais uma rinoplastia. Não foi sobre mudar quem eu sou, mas sobre me olhar com mais carinho. Não foi por falta de autoestima, foi por escolha”, escreveu. Ela reforçou que a decisão partiu de um lugar íntimo, destacando que “a autoestima não vem só do exterior, ela vem, principalmente, de dentro”.

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Opinião de especialistas

Para o cirurgião plástico Carlos Tagliari, a rinoplastia é um dos procedimentos mais delicados da especialidade por envolver estética e função respiratória. Ele ressalta que a decisão precisa ser madura e bem orientada, com alinhamento entre expectativa e realidade.

Segundo o médico, revisões como a de Rafaella não são incomuns. “Há casos em que o paciente busca pequenos ajustes após a primeira cirurgia, seja por questões funcionais ou por refinamentos estéticos. O mais importante é entender o momento certo”, explica.

A especialista em autoamor e autodesenvolvimento Renata Fornari analisa a autonomia na decisão. “Ficar mais bonita, às vezes, não nasce do espelho, mas do lugar interno de onde vem a escolha. Existe uma diferença entre se moldar para caber e se escolher para florescer”, afirma.

Sobre procedimentos em adolescentes, Tagliari reforça que é fundamental avaliar não apenas a estrutura facial, que ainda pode estar em desenvolvimento, mas também a maturidade emocional. A decisão deve ser consistente, acompanhada pela família e livre de pressões externas.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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