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Ansiedade e Medo

Aerofobia: como enfrentar e superar o medo de voar de avião

Conheça dicas práticas para controlar a ansiedade durante o voo e explicam as técnicas mais eficazes para lidar com o pânico

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Ana Leitão
Ana Leitão
Repórter
Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024
05/05/2026 17:16

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Aerofobia: como enfrentar e superar o medo de voar de avião
A hidratação é uma estratégia para controlar a ansiedade durante voos, especialmente para quem sofre de aerofobia. crédito: Liudmila Chernetska de Getty Images

O medo de voar, conhecido como aerofobia, afeta entre 25% e 40% da população e pode transformar a perspectiva de uma viagem em um verdadeiro pesadelo. A sensação de ansiedade, o coração acelerado e os pensamentos catastróficos são sintomas comuns que podem surgir semanas antes do embarque ou apenas durante o voo. Entender as causas desse temor e aprender técnicas para controlá-lo é o primeiro passo para voar com mais tranquilidade.

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Na maioria das vezes, a aerofobia não está ligada a uma experiência traumática direta, mas sim à falta de controle, ao medo de altura ou à claustrofobia. O cérebro interpreta o ambiente fechado e a altitude como uma ameaça, disparando respostas de luta ou fuga. Notícias sobre acidentes aéreos, mesmo que raros, também podem intensificar essa percepção de perigo, ignorando as estatísticas que apontam o avião como um dos meios de transporte mais seguros do mundo.

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Estratégias para controlar a ansiedade

Existem métodos práticos que podem ajudar a gerenciar a ansiedade antes e durante o voo. A preparação é uma ferramenta poderosa para acalmar a mente e reduzir o estresse associado à viagem.

  • Conheça o avião: pesquise sobre o funcionamento das aeronaves. Entender que ruídos e movimentos, como os do trem de pouso e dos flaps, são normais no procedimento de voo pode diminuir a apreensão. Saber que a turbulência é um desconforto, mas não um perigo, também ajuda.

  • Técnicas de respiração: pratique a respiração diafragmática. Inspire lentamente pelo nariz contando até quatro, segure o ar por alguns segundos e expire pela boca contando até seis. Repetir esse exercício ajuda a diminuir a frequência cardíaca e a relaxar o corpo.

  • Mantenha a mente ocupada: leve distrações que exijam sua concentração. Livros, filmes, séries, músicas ou podcasts são ótimas opções para desviar o foco dos pensamentos negativos. Escolha algo que você realmente goste para tornar a experiência mais agradável.

  • Comunique sua fobia: ao embarcar, avise um comissário de bordo sobre seu medo. A tripulação é treinada para lidar com passageiros ansiosos e pode oferecer apoio e informações que trazem mais segurança durante o voo.

  • Evite estimulantes: bebidas com cafeína ou álcool podem intensificar os sintomas de ansiedade e pânico. Opte por água ou chás calmantes para se manter hidratado e relaxado.

Se o medo for paralisante e impedir a realização de viagens, buscar ajuda profissional pode ser o caminho mais eficaz. Terapias focadas no tratamento de fobias apresentam taxas de sucesso superiores a 90% e podem proporcionar as ferramentas necessárias para que voar deixe de ser um obstáculo.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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