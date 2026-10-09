Plano para explodir cânion histórico vai parar na Justiça

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Grupos ambientalistas entraram com uma ação judicial contra o governo dos Estados Unidos para tentar barrar a detonação de paredões rochosos em Gate Canyon, no leste de Utah. O plano aprovado pelo Bureau of Land Management visa alargar, retificar e asfaltar a estrada Wells Draw para viabilizar o tráfego de caminhões de petróleo.

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O projeto pretende substituir um caminho de terra sinuoso por uma pista pavimentada. O processo alerta que as detonações vão destruir falésias de 30 metros de altura que guardam ao menos 47 sítios históricos com inscrições do século 19 deixadas por soldados negros do exército americano, chamados de "Buffalo Soldiers", e pioneiros europeus que marcavam as rochas com graxa de eixo.

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Riscos para patrimônio histórico e ambiental

Gate Canyon fica cerca de 160 quilômetros a sudeste de Salt Lake City e se conecta a Nine Mile Canyon. A região de Nine Mile Canyon possui cerca de 74 quilômetros de extensão e abriga a maior concentração de arte rupestre nativa do país, com mais de mil sítios arqueológicos e dez mil imagens, algumas pré-históricas.

A ação apresentada à Justiça aponta que a rota alternativa causará os seguintes danos:

destruição de paredões rochosos com inscrições de soldados e pioneiros;

conversão de Nine Mile Canyon em um corredor movimentado para caminhões com destino aos campos de petróleo da bacia de Uinta;

impacto negativo sobre o habitat de espécies ameaçadas, incluindo a coruja-pintada-mexicana.

Contestações jurídicas contra aprovação federal

A petição de 50 páginas movida na corte distrital de Utah conta com a participação do Center for Biological Diversity. O grupo afirma que a permissão concedida ao projeto proposto pelo condado de Duchesne violou normas federais: National Environmental Policy Act, National Historic Preservation Act e Endangered Species Act.

O processo sustenta que o Bureau of Land Management acelerou a aprovação emitida em abril de 2026 e ocultou etapas do público. Um porta-voz do Departamento do Interior declarou que a pasta não comenta litígios em andamento.

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A iniciativa judicial surge semanas após um magistrado barrar barreiras de fronteira do governo de Donald Trump no Parque Nacional Big Bend, no Texas. A gestão federal adota a política energética "Drill, baby, drill", com foco em flexibilizar normas ambientais e acelerar autorizações para ampliar a extração de combustíveis fósseis.