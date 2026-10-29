UniFECAF renova com a Confederação Brasileira de Vôlei

A UniFECAF anunciou a renovação de sua parceria com a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), com contrato vigente até dezembro de 2028, mantendo a instituição como Patrocinadora Educacional do voleibol brasileiro e ampliando o apoio às seleções nacionais de quadra e praia.

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O novo ciclo permite que a UniFECAF atue como Patrocinadora Educacional da Seleção Brasileira de Vôlei de Quadra e da Seleção Brasileira de Vôlei de Praia, reforçando a presença da instituição no cenário esportivo nacional.



O que o esporte e a educação têm em comum?

Em um mercado de trabalho em transformação, desenvolver habilidades, tomar decisões estratégicas, colaborar e estar preparado para novos desafios faz diferença na construção de oportunidades. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), o esporte também pode contribuir para o desenvolvimento de competências como disciplina, respeito, inclusão, perseverança e trabalho em equipe — habilidades que ultrapassam as quadras e fazem parte da formação pessoal e profissional.



“O esporte reúne diferentes profissões, competências e desafios que fazem parte da realidade do mercado de trabalho. Criar oportunidades para que nossos estudantes estejam próximos desse ambiente significa ampliar suas experiências e mostrar, na prática, como o conhecimento adquirido ao longo da formação pode ser aplicado em diferentes contextos”, afirma Marcel Gama, CEO da UniFECAF.

“Renovar a parceria com a UniFECAF é reafirmar que educação e esporte formam pessoas e constroem trajetórias. Ter a instituição ao lado das Seleções Brasileiras nesse novo ciclo fortalece o voleibol e nos aproxima de estudantes e torcedores. É motivo de orgulho ter uma parceira que acredita no poder do esporte e da educação”, declara Henrique Netto, diretor comercial e de marketing da CBV.

Ao longo do novo ciclo, UniFECAF e CBV desenvolverão ações conjuntas para aproximar estudantes do universo do voleibol brasileiro e das diferentes possibilidades profissionais relacionadas ao esporte, incluindo competências necessárias para organizar competições e gerir entidades esportivas.

Sobre a UniFECAF

O Centro Universitário UniFECAF, fundado em Tabuleiro da Serra (SP), oferece cursos presenciais, a distância e semipresenciais, com proposta prática e conectada ao mercado de trabalho. A instituição possui nota máxima (5) no Ministério da Educação (MEC) e desenvolve iniciativas voltadas à empregabilidade, como microcertificações digitais, portfólios desenvolvidos durante a graduação e parcerias com empresas.

Sobre a CBV

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A Confederação Brasileira de Voleibol é a entidade responsável pela organização e desenvolvimento do voleibol no Brasil, incluindo as seleções nacionais e as competições oficiais, conforme suas atribuições.