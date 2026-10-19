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PT explora notícia sobre Bolsa Família, e campanha de Flávio reage às pressas

Petistas exploraram novas regras do benefício previstas pelo candidato do PL. Ex-ministro Adolfo Sachshida chamou a ofensiva de "fake news absurda"

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
19/10/2026 19:37

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PT explora notícia sobre Bolsa Família, e campanha de Flávio reage às pressas
PT explora notícia sobre Bolsa Família, e campanha de Flávio reage às pressas crédito: Foto: Instagram Adolfo Sachsida

Uma notícia sobre novas regras para o Bolsa Família foi explorada nesta segunda-feira, 19, pela campanha do PT, com o argumento de que Flávio Bolsonaro, se eleito, acabaria com o benefício.

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A campanha do PL precisou se mobilizar rapidamente.

Primeiro, Daniella Marques gravou um vídeo para explicar a situação. Depois, o próprio Flávio foi às redes sociais tratar do assunto.

O coordenador da área econômica da campanha, Adolfo Sachsida, disse à coluna que aliados de Lula deturparam o que, na verdade, acrescentou ele, seriam mudanças positivas para os beneficiários do Bolsa Família.

“É um absurdo, uma fake news absurda a uma semana das eleições”, afirmou.

Sachsida explicou que a proposta é ampliar de um para dois anos o período em que uma pessoa que recebe o benefício poderá continuar contando com o Bolsa Família, se conseguir um emprego com carteira assinada.

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O segundo ponto prevê que a pessoa, caso perca o emprego depois desse prazo, volte a receber o benefício imediatamente. Hoje, informou a campanha do PL, esse retorno pode demorar até três meses.

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