Tragédia no Oregon: jovem de 16 anos mata 3 crianças e professora em escola infantil

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Um jovem de 16 anos matou três crianças e uma professora a tiros na Escola Primária Silver Rail, em Bend, no Oregon, na quinta-feira (16). Um morador viu o início dos disparos na rua, perseguiu o agressor até o prédio e o matou antes da chegada da polícia.

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As vítimas fatais tinham cinco, oito e 11 anos de idade. Outra criança, de sete anos, e uma professora de 54 anos foram levadas ao hospital em estado grave. A polícia informou desconhecer se o jovem possuía ligação com o estabelecimento de ensino.

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Confronto e intervenção imediata

A porta-voz da polícia local, Sheila Miller, relatou que o alerta ocorreu às 12h59 no horário local. A primeira chamada partiu de uma pessoa atacada por disparos de arma longa em seu veículo. Uma caminhonete vermelha apresentou marcas de tiros.

Em seguida, o atirador disparou contra as fechaduras para invadir a instituição. Em 2022, o colégio havia instalado portas nas salas de aula acionadas por botão. O morador, que estava por perto, confrontou o rapaz armado e o baleou fatalmente. Três minutos depois, policiais entraram e revistaram o prédio.

Repercussão na comunidade

O mapa mostra a localização da Escola Primária Silver Rail, em Bend, Oregon, palco do ataque BBC

Durante o ataque, a escola entrou em confinamento. Alunos contataram familiares por meio de relógios Apple, segundo relato de repórter local ao programa "Today", da BBC Radio 4. O colégio atende cerca de 450 estudantes e reúne mais de 40 funcionários adultos. As autoridades determinaram o fechamento das unidades escolares de Bend na sexta-feira (16).

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O banco K-12 School Shooting Database contabilizou 235 ocorrências com armas em colégios americanos no ano passado e 140 no ano corrente. O grupo Everytown for Gun Safety coloca o Oregon na 12ª posição de leis mais rigorosas, mantendo taxa de 14,2 mortes para cada 100 mil habitantes. A legislação estadual exige guarda segura do armamento e autoriza universidades a banir armas em campi.